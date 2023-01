Kiszivárgott: megvan, hány Abrams-tankot kaphat Ukrajna

Az amerikai kormány hosszas huzavona után azért döntött úgy, hogy harckocsikat küld Ukrajnának, mert úgy érezték, hogy "veszélyben van a katonai szövetség egysége" egy olyan pillanatban, amikor a megtámadott országnak kulcsfontosságú támogatásra van szüksége. Az Abrams-szállítmánnyal ugyanis Németországot is rávették arra, hogy engedélyezzék Leopard 2-es tankjaik transzferjét.

A Wall Street Journal információi szerint Washington 30 Abrams-harckocsit tervez átadni Ukrajnának. A lap arról nem írt, hogy pontosan melyik típusváltozatról van szó: az Abrams-családnak számos változata van a legöregebb, M1-es típusváltozattól az M1A2 SePv4-ig.

Akár a Leopard 2-esekét, az Abramsek fő fegyverét is egy Rheinmetall Rh 120-as simacsövű harckocsiágyú adja (az L/44-es változat), ezt az amerikai haderő M256A1 típusjel alatt rendszeresítette. Ezt kiegészíti még két 7,62-es géppuska és egy 12,7 milliméteres M2-es géppuska is. A harckocsi túlélőképességét kompozit páncélzat biztosítja, ezt az újabb típusváltozatoknál kiegészítik még nem robbanó reaktív páncélzattal (NERA), a legújabb Abramsek pedig Trophy aktív védelmi rendszert is kaptak.

Az Abrams harckocsi nagy sajátossága a gázturbina-meghajtás. A harckocsit egy Honeywell AGT1500 gázturbinás hajtómű hajtja, amely, bár jelentős mobilitást kölcsönöz a járműnek, hatalmas üzemanyag-fogyasztással és jelentős szervizigénnyel működik. Bár a hidegháború végén ez a megoldás nagy innovációnak számított, a modernebb MBT-ket nem véletlenül gyártják / tervezik már hagyományos dízel vagy hibrid motorral.

Az öbölháború óta mém, hogy egyetlen Abrams tankot sem vesztett még az Egyesült Államok: ez onnan ered, hogy az 1991-es öbölháború során a kilenc, akkor elvesztett Abrams tankból hét baráti tűz miatt vált harcképtelenné, kettőt pedig saját kezelőszemélyzete semmisített meg, hogy ne kerüljön ellenséges kézre. Későbbi konfliktusok során, különösen az Egyesült Államok iraki megszállásának évei alatt összesen 530 Abramst szállított haza Amerika „fejlesztések és javítások” címszó alatt, ebből 80 tankot kellett javítani „harci cselekményekből fakadó sérülés miatt,” illetve 17 harckocsi szenvedett „javíthatatlan károkat.” Lőszerrobbanást tehát egyetlen Abrams sem szenvedett, de a javíthatatlan károkat lehet a harckocsi kilövéseként értelmezni, hiszen végeredményében az eszközök permanensen harcképtelenné váltak.

Ami érdekes még, hogy az Egyesült Államok több száz Abrams harckocsit adott vagy adott el Iraknak, illetve Szaúd-Arábiának – két olyan országnak, amely aktív katonai konfliktust vívott a tranzakció utáni években, hónapokban. Irak elsősorban az Iszlám Állammal küzdött, miközben Szaúd-Arábia a jemeni húszi lázadók ellen használta és használja a mai napig a harckocsikat. Mind Irak, mind Szaúd-Arábia érezhető Abrams-veszteségeket szenvedett a harcok során – Irakban ráadásul az M1A1-esek egy része az Iszlám Állam harcosainak, egy részük pedig Iránpárti milíciák kezébe jutott. Mivel ezek közel sem olyan széles körben dokumentált konfliktusok, mint az ukrajnai háború, pontos listát nem találni az Abrams-veszteségekről, de mindkét ország haderejét kifoltozta Amerika újabb tankszállítmányokkal a veszteségek miatt.