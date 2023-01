Mennek a Leopardok Ukrajnába, Kijevben sorra hullanak a fejek - Háborús híreink szerdán.

Portfolio 2023. január 25. 07:12

A Spiegel értesülései szerint Németország egy századnyi Leopard 2A6-os harckocsit küld Ukrajnába, ezzel együtt pedig engedélyezi azt, hogy olyan államok, mint Norvégia és Finnország is átadják saját járműveiket. Ezzel megközelítőleg egy időben úgy tűnik, az Egyesült Államokban is megtört a jég, ők a saját Abrams harckocsijaikból terveznek Kijevnek adni néhányat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek most minden segítségre szüksége van, hiszen egymás után menesztik kormánya prominens tagjait. Cikkünk folyamatosan frissül.