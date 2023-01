Váratlanul megindult Amerika felé egy hiperszonikus rakétákkal felszerelt orosz hadihajó

Az orosz védelmi minisztérium közleményében azt írta, hogy a fregatt számítógépes szimulációt hajtott végre hiperszonikus Cirkon rakétákkal. Az Oroszország egyik legmodernebb fegyverének számító rakéták hivatalosan 900 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, és a hangsebesség többszörösével képesek repülni. A közlemény nem részletezte, hogy a fregatt éles rakétaindítást is végrehajtott volna.

Vlagyimir Putyin egy korábbi beszédében Cirkon rakétákkal kapcsolatban elmondta, hogy azok Oroszország egyik legmodernebb fegyverének számítanak, amelyek a legfejlettebb amerikai rakétavédelmet is áttörik és akár nukleáris robbanófejeket is hordozhatnak.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, Putyin egyik legfőbb szövetségese még korábban figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy a hiperszonikus rakéták hamarosan a NATO partjainak közelében lesznek.

A teljes nevén „A Szovjetunió Flottájának Admirálisa, Gorskov” fregatt jelenleg a Dél-Afrikai Köztársaság irányába hajózik, hogy csatlakozzon az ország partjainál februárban tartandó kínai-orosz-dél-afrikai közös haditengerészeti gyakorlathoz.

Bár a hajó hivatalos útja elméletben elsőként a szíriai Tartusz kikötőjébe vezetett volna, váratlanul az amerikai kontinens irányába fordult, és

jelenleg mintegy 1200 tengeri mérföldre tartózkodik az Amerikai Egyesült Államok partvidékétől.

The Russian ship should have participated in an exercise in South Africa before heading to the Mediterranean but unexpectedly she is now sailing west in the Atlantic about 1,200 nautical miles from the US coast #NATO