Váratlanul szóba került az amerikai katonák bevetése, a harmadik világháború kirobbantása Ukrajnában

A kijevi vezetés további nemzetközi fegyveres támogatását sürgette az amerikai szövetségi törvényhozás Ukrajnában járt küldöttségét vezető Lindsey Graham republikánus szenátor keddi sajtótájékoztatóján. Graham Ukrajna támogatása kapcsán kijelentette: "Nem cél amerikai katonákat küldeni Ukrajnába, és nem cél a harmadik világháború kirobbantása sem, hanem az a cél, hogy megállítsák a támadást, és kiszorítsák Oroszországot Ukrajnából, és felelősségre vonják."

A politikus a múlt heti látogatást összegezve úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború fordulóponthoz érkezett, amelyben a harckocsik központi kérdéssé váltak. A küldöttség meggyőződött arról, hogy az ukrán hadseregnek nehézjárművekre - német Leopard, valamint amerikai Abrams harckocsikra - van szüksége - mondta, hozzátéve: Kelet-Ukrajnában nem sikerülhet az orosz erők visszaszorítása harcjárművek nélkül.

Ahogyan arról már írtunk, valószínű, hogy Kijev több Abrams harckocsit is kapni fog, ezt azonban az Egyesült Államok még nem erősítette meg. Tegnap este arról is beszámoltunk, hogy a Spiegel értesülései szerint Németország egy századnyi Leopard 2A6-os harckocsit küld Ukrajnába, ezzel együtt pedig engedélyezi azt, hogy más államok is átadják saját járműveiket. Egyébként a Spiegel című magazin is úgy tudja, hogy ezzel párhuzamosan Amerika pedig Abramseket küld az ukránoknak.

A harckocsik mellett Lindsey Graham nagy hatótávolságú rakéták küldését is szorgalmazta az orosz ellentámadás megállítása érdekében, amely Bahmut közelében orosz előrehaladást hozott.

A politikus célnak nevezte az oroszok kiszorítását Ukrajnából az ukrán erőknek adott olyan fegyverzet segítségével, amellyel a hadszíntéren képesek legyőzni az orosz hadsereget. Ahogy fogalmazott:

Lindsey Graham az ukrán kormányt érintő korrupciós botránnyal kapcsolatos kérdésre válaszolva hangsúlyozta: elvárják, hogy Ukrajna megtegye az ígért lépéseket a korrupció megfékezésére és megváltoztassa törvényeit. A szenátor egy hosszú út kezdetéről beszélt, amelynek során az üzleti gyakorlat megváltozik Ukrajnában.

Hozzátette, hogy az Ukrajna felé irányuló fegyverszállításokért felelős amerikai katonai vezetés az átláthatóságot és elszámoltathatóságot tartja szem előtt.

A kongresszus felsőházi küldöttsége a múlt héten járt Ukrajnában, ahol mások mellett találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel is. A küldöttségben a republikánus Lindsey Graham mellett Richard Blumenthal és Sheldon Whitehouse demokrata szenátor kapott helyett.

Címlapkép forrása: Getty Images