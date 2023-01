Dróntámadás volt Kijevben az éjjel, légiriadóra ébredt reggel Ukrajna

Az ukrán haderő szerint a csütörtök korai óráiban végrehajtott orosz dróntámadás sikertelen volt, az összes pilóta nélküli repülőgépet lelőtték. (Ezt független források egyelőre nem erősítették meg.)

Ukrajna legnagyobb részére légiriadót rendeltek el hajnalban, a helyi hatóságok lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetnek.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közölte, hogy rakétatámadás veszélye miatt vészleállítást hajt végre az elektromos áramszolgáltatásban Kijevben, valamint Kijev, Odessza és Dnyipropetrovszk megyékben.

Missile launch reports. Preemptive power shutdowns in Kyiv, Odesa, Zhytomyr and Dnipro regions due to the high missile threat. pic.twitter.com/GGalH0lrFm