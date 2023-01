Eldőlt Joe Biden újraindulása az elnökválasztáson?

Joe Biden amerikai elnök az elkövetkező hetekben számos adománygyűjtő estet tart gazdag demokrata adományozókkal, hogy 2024-ben visszatérhessen a Fehér Házba - közölte három, a terveket ismerő forrás a Reuter-szel.

Biden és a Democratic National Committee (DNC) a jövő héten New Yorkban és Philadelphiában adománygyűjtő esteket tart, amelyek egybeesnek a hivatalos elnöki látogatásokkal, amelyeken a törvényhozási eredményeket hirdetik. Ezután márciusban várhatóan felgyorsul az adománygyűjtések üteme és mennyisége - mondta a három forrás.

"Azt mondták nekünk, hogy március és április folyamán számíthatunk az adománygyűjtés felfutására" - mondta az egyik adományozó, aki 2020-ban segített Bidennek pénzt gyűjteni, és ezúttal is ezt kívánja tenni.

Biden hivatalosan még nem mondta ki, hogy indul az újraválasztásért, de várhatóan a február 7-re tervezett, az State of the Union beszédet követő hetekben jelenti be a jelöltségét - írja a hírügynökség.

Az adománygyűjtés kezdete a nagy összegű adományozókra fog összpontosítani, mivel a kampánystáb igyekszik gyorsan összegyűjteni az egymilliárd dollárnál nagyobb összeget. A következő lesz várhatóan a történelem legdrágább elnökválasztási kampányához.

2020-as kampánya során Biden volt a történelem első olyan elnökjelöltje, aki több mint egymilliárd dollárt gyűjtött össze, amikor a republikánus Donald Trump ellen küzdött.

A közelgő adománygyűjtés a Biden újraindulási lehetőségeinek korai tesztje, és egy 80 éves elnök állóképességi próbája, akinek egyensúlyoznia kell teremtenie a Fehér Ház és a kampányfeladatok nehézségei között - írja a Reuters.

2020-ban a COVID-járvány miatt Biden kénytelen volt távol maradni a kampánykörúttól, és virtuális adománygyűjtéseken keresztül gyűjtött pénzt. Ezúttal Biden kénytelen lesz hagyományosabb kampányt folytatni, amely az elnöki hivatalos feladatok, a kampánymegállók és az adománygyűjtő rendezvények keverékét foglalja magában.