Felszálltak a Tu–95-ösök, lángba borult Ukrajna

Oroszország október 10-e óta indít rendszeres rakétatámadásokat elsősorban ukrán energetikai létesítmények ellen, de az ukrán lakosság ellenállását a téli áram- és fűtéskimaradások ellenére sem tudta megtörni.

Csütörtökre virradó éjjel 24 drónnal támadták Ukrajnát, melyeket ukrán közlések szerint a légvédelem mind lelőtt.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint csütörtök reggel az oroszok szovjet gyártmányú Tu–95-ös stratégiai bombázó repülőgépekből lőtték ki a rakétákat, melyek az oroszországi Murmanszk régióból szálltak föl.

Több mint 30 rakétára számítunk, amelyek elvileg már elkezdtek megjelenni a különböző régiókban. A légvédelem működik

– mondta a szóvivő.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint az első rakétákat elfogták.

Ugyanakkor több rakéta is becsapódhatott, több helyről is robbanásokat jelentettek.

Odesszában az energetikai infrastruktúrát érte támadás.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról tájékoztatott, hogy a fővárosban egy nem lakóépületbe csapódott be rakéta. Legalább egy ember meghalt, kettő megsebesült.

The photo of the explosion in Kyiv's Dniprovsyi district after Russian missile strike. Source: Kyiv City Council pic.twitter.com/bZJWFMhOym