Nagyszabású rakétatámadásra készülhet Oroszország, drónok támadtak az éjjel Ukrajnára

Az ukrán haderő szerint a csütörtök korai óráiban végrehajtott orosz dróntámadás sikertelen volt, az összes pilóta nélküli repülőgépet lelőtték, 15-öt Kijevnél, 9-et máshol. (Ezt független források egyelőre nem erősítették meg.)

Ukrajna legnagyobb részére légiriadót rendeltek el hajnalban, a helyi hatóságok lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetnek.

Makszim Marcsenkó odesszai kormányzó szerint Vlagyimir Putyin hadereje

nagyszabású rakétatámadásra készül Ukrajna ellen légierő és hajók bevetésével.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közölte, hogy rakétatámadás veszélye miatt vészleállítást hajt végre az elektromos áramszolgáltatásban Kijevben, valamint Kijev, Odessza és Dnyipropetrovszk megyékben.

Mikolajiv fölött két orosz rakétát észleltek – mondta a megye kormányzója.

Harkiv megye fölött is rakétákat észleltek. Kijev és Vinnicja felé is rakétákat láttak elrepülni, de megváltoztathatják a röppályájukat – figyelmeztetett az ukrán légvédelem.

Missile launch reports. Preemptive power shutdowns in Kyiv, Odesa, Zhytomyr and Dnipro regions due to the high missile threat. pic.twitter.com/GGalH0lrFm