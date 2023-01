Bejelentették az oroszok: lényegében bekerítették Bahmutot

Apti Alaudinov, a csecsen harcosokból álló Ahmat műveleti csoport parancsnokhelyettese azt állította: "lényegében műveleti bekerítés" történt Bahmut térségében. Magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy egyetlen városból kifelé vezető út maradt csak, melyet nem vágott el teljesen az orosz haderő de "ez is lényegében, a legtöbb helyen a mi irányításunk alatt áll."

Ukrán források nem erősítették meg a "lényegében műveleti bekerítés" hírét, ugyanakkor független források szerint az oroszok az elmúlt napokban délen és északon is nyomultak előre Bahmut körül, behatolva egyebek mellett a város déli részébe is.

Korábbi oroszok által keringetett térképek alapján a "műveleti bekerítés" úgy néz ki, hogy a Szlavjanszk és a Konsztantinovka felé vezető összekötö-utakat tűz alá tudják venni, viszont Csasziv Jar felé még tudnak mozogni az ukránok. Ismét fontos hangsúlyozni: ezeket a harctéri fejleményeket az ukránok nem erősítették meg.

