Ejha: egy iráni kólásdobozból csináltak tankgyilkos csodafegyvert az oroszok

Az alábbi képet orosz, oroszpárti mikrobloggerek, influenszerek terjesztik: állítólag Kelet-Ukrajnában készült, ahol egy orosz harcoló alakulat tagjai sajátos kialakítású improvizált páncéltörő drónt építettek.

A „fegyver” alapját egy civil négyrotoros drón adja, majd rögzítették rá egy iráni gyártmányú kóla-utánzat dobozát, melyet vélhetően robbanószerrel töltöttek meg. Az orosz mikrobloggerek szerint az eszköz képes átütni egy könnyebben páncélozott ukrán gyalogsági harcjármű vagy páncélozott szállító harcjármű páncélzatát, arról viszont nem tudnak megegyezni, hogy kamikaze-drónról van-e szó vagy egy aknagránátot dobáló drónról.

New RU quadcopter weapon. This one is carrying a coke can (Iranian lol) and seems to use an RGD-5 grenade fuze.Assuming the whole can is filled with explosive, itd produce ~2.2GJ energy. Enough to go through the roof of some Ukrainian IFVs/APCs. pic.twitter.com/2ZVNxU75Zj