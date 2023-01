Kimondta Brüsszel: új szakaszba lépett a háború

Oroszország "új fejezetet" nyitott az Ukrajna elleni háborújában azzal, hogy "válogatás nélkül hajt végre támadásokat a polgári lakosság és nem katonai célpontok ellen" - jelentette ki Stefano Sannino, az Európai Unió külügyi szolgálatának főtitkára egy pénteki tokiói sajtóértekezletén, amely ázsiai-csendes-óceáni körútjának része.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a kezdeti "különleges hadművelet" koncepciójától elmozdulva ma már "a NATO és a Nyugat ellen vív háborút" - tette hozzá.

A magas rangú uniós tisztségviselő méltatta, hogy Németország és az Egyesült Államok katonai felszerelésekkel támogatja Ukrajnát. Állítása szerint a német és amerikai harckocsikat azért küldik Kijevnek, hogy segítsék az ukránok védekezését a háborúban, nem pedig azért, hogy támadások végrehajtására tegyék őket képessé.

"A fegyverszállítások újabb fejleménye a helyzet változásából adódott, abból, hogy Oroszország új fejezetet nyitott a háborúban" - mondta Sannino, hozzátéve, hogy az EU Moszkvával szemben "csak a lehetőséget adja meg az ukránoknak arra, hogy életeket mentsenek, meg tudják védeni magukat a barbár támadásokkal szemben".

Joe Biden amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy az Egyesült Államok Abrams típusú harckocsikat küld Kijevnek, ezzel összehangoltan pedig Németország is közölte, hogy Leopard 2 harckocsikkal is segíti Ukrajnát az orosz támadás elleni védekezésben.