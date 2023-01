Az OpenAI mesterséges intelligenciával ellátott chatbotját, a ChatGPT-t több tudományos és társadalmi-gazdasági témában is leteszteltük, most pedig megkérdeztük tőle, melyek a világ legnehezebb kérdései.

A ChatGPT tesztelése

Az elmúlt időszakban folyamatosan beszámoltunk az OpenAI által fejlesztett, forradalmi ChatGPT-vel kapcsolatos hírekről; emellett pedig leteszteltük, miket válaszol olyan tudományos jellegű társadalmi-gazdasági témákban, mint a klímaváltozás, a népességfogyás hatásai, vagy hogy milyen tényezők jelenhetnek veszélyt a civilizációra, illetve olyan elvont kérdésekben, mint az élet értelme.

Melyek a legnehezebb kérdések a ChatGPT szerint?

Kérdés: Melyek a világ legnehezebb kérdései?

ChatGPT: A legnehezebb kérdések sokfélék lehetnek, és azok függhetnek attól, hogy milyen témáról van szó. Például a tudományos kérdések általában bonyolultabbak lehetnek, mint a kérdések a divatról. A filozófiai kérdések és az élet értelmét firtató kérdések is bonyolultak lehetnek. Az is lehet, hogy a kérdés bonyolultságát a kérdező személy szemszögéből is értékelhetjük.

Kérdés: Tudnál készíteni egy TOP10-es listát a világ legnehezebb kérdéseiről?

ChatGPT: Igen, készíthetek egy TOP 10-es listát a világ legbonyolultabb kérdéseiről.

Mi a valóság? Mi a szabadság? Mi a tudat? Mi az emberi lélek? Mi az élet értelme? Mi a fekete lyuk? Van-e isten? Léteznek-e multiverzumok? Mi a helyes cselekedet? Mi az idő?

Ezek a kérdések sokféle véleményt és kutatást eredményeznek, és még mindig nincs végleges válasz rájuk.

- válaszolta.

Mi az a ChatGPT?

2022. november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták.

Az OpenAI és a ChatGPT sikerére egyébként a riválisok is felkapták a fejüket, a Google hamarosan elindíthatja az ChatGPT kihívójának szánt Sparrow nevű mesterséges intelligencia béta verzióját.

A legfrissebb hírek szerint kísérleti fázisban, de elérhetővé vált a ChatGPT fizetős változata is, a ChatGPT Professional.

Arról is beszámoltunk, hogy többéves, egyes híresztelések szerint közel 10 milliárd dollár értékű megállapodást kötött a Microsoft a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-val.

Mik a ChatGPT gyengeségei?

A ChatGPT sokszor ad vissza elsőre igaznak tűnő, ám tényszerűen hamis vagy képtelen állításokat. Ennek több oka is lehet, például az, hogy a modell betanításkor még nem volt elérhető a keresett információ, a chatbotnak ugyanis nincs aktív kapcsolata az internettel.

A chatbotot az internetről származó adatbázisokon tanítottak be, így minden óvatosság ellenére könnyen fel tudja venni az ott uralkodó sztereotípiákat, részrehajlásokat. Ez abból derül ki, hogy néha általánosító megjegyzésekkel, közszájon forgó viccekkel válaszol bizonyos kérdésekre. A modell általában visszautasít bizonyos kockázatosnak ítélt kéréseket, de még így is előfordul, hogy káros utasításokat ad, vagy elfogultan válaszol egyes kérdésekre.

