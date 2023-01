Úgy tűnik, a Pfizer vakcina tényleg súlyos mellékhatást eredményezhet

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) néhány héttel ezelőtt közölte, hogy a CDC oltóanyag-adatbázisa egy lehetséges biztonsági problémát tárt fel. Eszerint a 65 éves és idősebb embereknél nagyobb valószínűséggel alakult ki iszkémiás sztrók azt követően, hogy felvették a Pfizer gyógyszergyártó és német partnere, a BioNTech frissített COVID-19 oltását. Most kiderült, hogy a stroke kialakulása és a Pfizer-BioNTech emlékeztető oltása közötti kapcsolat sokkal gyengébb, mint azt korábban jelezték. Ráadásul az adatbázisban megfigyelt stroke-ok száma az elmúlt hetekben csökkent is, ugyanakkor a jel valószínűleg nem véletlen – írja a Reuters

Az ügy kirobbanásakor az FDA és a CDC kijelentette, más nagy tanulmányok, a CDC mellékhatásokat bejelentő rendszere, más országok adatbázisai és a Pfizer-BioNTech adatbázisai nem jelezték ezt a biztonsági problémát.

Nicola Klein, a Kaiser Permanente egészségügyi vállalat munkatársa kijelentette, hogy az adatbázisban megfigyelt stroke-ok száma az elmúlt hetekben csökkent, de a jel még mindig statisztikailag szignifikáns, vagyis valószínűleg nem véletlen.

A legtöbb megerősített esetnél ugyanakkor influenza elleni védőoltást is alkalmaztak, amely szintén tényező lehetett.

Richard Forshee, az FDA tudósa elmondta, hogy az ügynökség azt tervezi, megvizsgálja, hogy a két oltás egyidejű beadása miatt megnő-e a stroke kockázata. A Reuters anyagában kiemelte, hogy mindkét ügynökség továbbra is javasolja az idősebb felnőtteknek az emlékeztető oltás felvételét, amelyet most már úgy alakítottak ki, hogy az eredeti koronavírus mellett az Omicron-variánsok ellen is védelmet nyújtson.

Walid Gellad, a Pittsburghi Egyetem orvosprofesszora szerint a kérdés további vizsgálatot igényel. Kijelentette, van értelme jobban megvizsgálni a kérdést, viszont nincs értelme megváltoztatni a gyakorlatot, vagyis az emlékeztető oltás beadását ebben a korcsoportban, tekintettel az ismert előnyökre.

A mostani fejleményekkel kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy Izrael pár nappal ezelőtt azt közölte: nem azonosított olyan tudományos bizonyítékot, amely azt mutatná, hogy a Pfizer-BioNtech vakcinája összefüggésben állna a stroke előfordulásával az oltottakban.

Mint elmondták, nem bukkantak ilyen megállapításra, még azután sem, hogy az FDA bejelentése után visszamentek és újra ellenőrizték az összes adatukat.

