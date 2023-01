Felfüggesztették a parlament működését Srí Lankán

Felfüggesztette a Srí Lanka-i parlament működését péntek éjféltől Ranil Vikremeszinghe államfő, az intézkedés a súlyos gazdasági gondokkal küzdő országban február 8-ig marad hatályban, amikor az elnök új hosszú távú politikai intézkedéseket és jogszabályokat jelent majd be.

A parlament munkájának leállítása rendkívüli elnöki rendelettel történt. A Srí Lanka-i kormány nem közölt magyarázatot a lépésre. Az államfői hivatal közleményében az állt, hogy Vikremeszinghe olyan intézkedéseket fog bejelenteni, amelyeket 2048-ig - az ország függetlenné válásának százéves évfordulójáig - terveznek majd bevezetni.

Srí Lanka hónapok óta súlyos nyersanyag-, gyógyszer-, üzemanyag- és élelmiszerhiánnyal küzd. A gazdasági nehézségek nyomán belpolitikai válság is kialakult: Gotabaja Radzsapaksza elnök a tiltakozások hatására elmenekült az országból, majd bejelentette lemondását. Vikremeszinghét július végén, zavargások közepette iktatták be hivatalába.

Azóta ugyan látni néhány jelét az előrelépésnek, de a továbbra is fennálló üzemanyaghiány miatt mindennaposak az áramkimaradások, illetve felzúdulást keltett az is, hogy a kormány nemrég emelte az adókat és az áramdíjakat is. Srí Lankán felfüggesztették mintegy 7 milliárd dollár külföldi államadósság törlesztését, minden minisztérium költségvetését 6 százalékkal csökkentették, és azt tervezik, hogy a - korábbi hosszú polgárháború miatt mintegy 200 ezer fősre duzzadt hadsereg méretét nagyjából felére csökkentik.

