Emberek tömegeit tartja lázban egy új sorozat miatt a gyilkos gomba, a Cordyceps. Az OpenAI mesterséges intelligenciával ellátott chatbotját, a ChatGPT-t több tudományos és társadalmi-gazdasági témában is leteszteltük, most pedig megkérdeztük tőle, mit tesz a hangyákkal a parazita, képes-e a Cordyceps emberekben is megélni, és veszélyt jelent-e a jövőben az emberiségre a klímaváltozás miatt.

A ChatGPT tesztelése

Az elmúlt időszakban folyamatosan beszámoltunk az OpenAI által fejlesztett, forradalmi ChatGPT-vel kapcsolatos hírekről; emellett pedig leteszteltük, miket válaszol olyan tudományos jellegű társadalmi-gazdasági témákban, mint a klímaváltozás, a népességfogyás hatásai, vagy hogy milyen tényezők jelenhetnek veszélyt a civilizációra, illetve olyan elvont kérdésekben, mint az élet értelme.

Mit tud a ChatGPT az embereket lázban tartó gyilkos gombáról, a Cordycepsről?

Kérdés: Mit tesz egy hangyával a Cordyceps gomba?

ChatGPT: A Cordyceps gomba egy parazita, aminek egyik fajtája spórák által juthat a hangyákba, azok testében él és fejlődik. A gomba a hangya idegrendszerét befolyásolva irányítja a hangya viselkedését, hogy elérje a saját reprodukcióját és túlélését. A Cordyceps gomba általában a hangyák fejére telepszik, és a hangya agyát is befolyásolja. Ez olyan viselkedést okoz, hogy a hangya elhagyja a kolóniáját, és mielőtt a gomba teljesen elpusztítaná, a Cordyceps növekedéséhez ideális helyre megy, ahol a gomba képes fejlődni. A hangya végül meghal, a gomba pedig kibocsátja spóráit, amik így újabb hangyákban jelennek meg.

Kérdés: A Cordyceps egy ember agya felett is képes átvenni az irányítást?

ChatGPT: A Cordyceps gomba nem képes átvenni az emberi agy irányítását, mert nem él meg az emberi testben és nem befolyásolja az emberi idegrendszert.

Kérdés: Miért nem él meg a Cordyceps az emberi testben?

ChatGPT: A Cordyceps gomba nem él meg az emberi testben, mert az emberi testhőmérséklet és immunrendszer nem ideális környezet a gomba számára. A Cordyceps gomba fajoknak különböző hőmérsékleti és páratartalmi igényeik vannak, de az emberi testben ezek a feltételek nem állnak rendelkezésre.

Kérdés: Ez változhat a jövőben? Előfordulhat, hogy a globális felmelegedés miatt a Cordyceps az emberi testben is képes lesz életben maradni?

ChatGPT: A klímaváltozás hatására a melegedő éghajlat lehetővé teheti a Cordyceps gomba számára, hogy az emberi testben is képes legyen életben maradni. Azonban ez még nem bizonyított és jelenleg nincs olyan adat, ami alátámasztaná ezt az állítást. Emellett az emberi immunrendszer továbbra is képes lenne védekezni a gomba ellen, így a Cordyceps gomba nem fog tudni egyedül megtelepedni az emberi testben. Azt is tudni kell, hogy a Cordyceps gomba emberi testben való jelenléte jelentős kockázatot jelenthetne, ezért fontos figyelni a kutatásokat és a fejleményeket ezzel kapcsolatban.

A gombák miatt is veszélyt jelent a globális felmelegedés

Szász Máté prevenciós- és sportdiagnosztikai tudományos vezető a népszerű "The Last of Us" sorozatban felbukkanó "zombigombáról", a Cordycepsről beszélt péntek reggel a Mokka stúdiójában.

A biológus elárulta, hogy a gyilkos gomba valóban létezik, de egyelőre csak az állatokra és a rovarokra nézve veszélyes.

Néhány gombafajta viszont az embereknél tudatmódosító hatással bír, ugyanis pszichózist okozhat. Mondhatni kábítószert tartalmaznak, elég ha csak az LSD-re, a ketaminra vagy a pszilocibinre gondolunk. A szakértő szerint a salemi boszorkány kivégzések is a tömeges gombafertőzés miatt történtek meg. Azt viszont hozzátette, hogy ettől nem válnak zombivá az emberek.

Ugyan tudatmódosító hatással bírnak a gombák, de ettől nem válunk őrjöngővé, inkább az öngyilkossági hajlam a jellemző - tette hozzá.

Szász Máté szerint a mai világban egyre jobban nő a gombás fertőzések rizikója a globális felmelegedés és a túlzott antibiotikum fogyasztás miatt.

A gombás fertőzések olyan toxinokat termelhetnek, amik megváltoztathatják a viselkedésünket, de harapással nem terjed egyik sem, így a "The Last of Us" sorozatban ez csupán fikció.

A Cordyceps nevű gomba rendkívül gazdaspecifikus, van olyan fajtája, amelyik hangyákat vagy épp selyemhernyókat támad meg. Az úgynevezett "zombihangyában" öngyilkos viselkedést vált ki, de a többi társát nem bántja, inkább elvonul a közösségtől, kimegy egy fa tetejére, hogy ott pusztuljon el. Ez a gomba számára is kedvező, mivel messzebbre tudja szórni a spóráit.

Napjainkban a közönséges gombafertőzésekre van eljárás, a súlyosabb típusú betegségek esetén viszont igen nagy a halálozási arány. Gombás tüdőgyulladásnál csupán 50 százalék esély van a túlélésre, de szélsőséges esetekben már 80-90 százalékra is felugorhat a halálozási arány.

A szakértő szerint a veszély egyre csak nő, mivel a túlzott antibiotikum kezelés felboríthatja a testünkben lévő gombák arányát, ennek pedig általában egyensúlyban kéne lennie.

Mi az a ChatGPT?

2022. november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták.

Az OpenAI és a ChatGPT sikerére egyébként a riválisok is felkapták a fejüket, a Google hamarosan elindíthatja az ChatGPT kihívójának szánt Sparrow nevű mesterséges intelligencia béta verzióját.

A legfrissebb hírek szerint kísérleti fázisban, de elérhetővé vált a ChatGPT fizetős változata is, a ChatGPT Professional.

Arról is beszámoltunk, hogy többéves, egyes híresztelések szerint közel 10 milliárd dollár értékű megállapodást kötött a Microsoft a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-val.

Mik a ChatGPT gyengeségei?

A ChatGPT sokszor ad vissza elsőre igaznak tűnő, ám tényszerűen hamis vagy képtelen állításokat. Ennek több oka is lehet, például az, hogy a modell betanításkor még nem volt elérhető a keresett információ, a chatbotnak ugyanis nincs aktív kapcsolata az internettel.

A chatbotot az internetről származó adatbázisokon tanítottak be, így minden óvatosság ellenére könnyen fel tudja venni az ott uralkodó sztereotípiákat, részrehajlásokat. Ez abból derül ki, hogy néha általánosító megjegyzésekkel, közszájon forgó viccekkel válaszol bizonyos kérdésekre. A modell általában visszautasít bizonyos kockázatosnak ítélt kéréseket, de még így is előfordul, hogy káros utasításokat ad, vagy elfogultan válaszol egyes kérdésekre.

