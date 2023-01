Sorra érkeznek a videók: lángol az ég Irán fölött

Az iráni állami média délelőtt közölte azt, hogy meghiúsítottak egy izraeli légitámadást, a Twitteren sorra megjelenő felvételek azonban éppen ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak: egymás után kerülnek fel a videók a lángoló iráni katonai létesítményekről.

Ellentmondásos információk láttak világot január 29-én az Irán ellen indított izraeli katonai akcióról: az iráni állami média szerint mindössze egy légicsapásról volt szó, melyet az iráni légvédelem sikeresen kivédett. Más források szerint földrengés rázta meg az országot, a Twitteren elérhető felvételek alapján azonban több, egymástól nagy távolságra fekvő katonai támaszponton is lángok csaptak fel szombat éjszaka.

: What appears may have been a bunker-buster strike against an underground weapons factory in Iran was followed by a significant earthquake in the area. #Iran — Igor (Sushko) January 29, 2023

A Guardian értesülései szerint az Irán középső területén fekvő Iszfahán városában hatalmas robbanást történt, melyet a Richter-skála szerinti 5,9-es erősségű földrengés követett.

Ammunitions factories and oil refineries are currently hit all over Iran. This is Azershahr. #Iran — Tendar (@Tendar) January 28, 2023

A Twitterre feltöltött, független forrásból meg nem erősített videók alapján mindemellett robbanásokat észleltek több iráni katonai támaszponton, fegyvergyárban, illetve olajfinomítóban is.

The list of objects in on which missile strikes were carried out has become known:Headquarters of the IRGCIRGC Special Forces Base #Iran — Dana (Levi) January 29, 2023

Egyelőre Teherán sem erősítette meg minden kétséget kizáróan azt, hogy ki áll a robbanások mögött, de sejteni lehet azt, hogy az iszlám köztársaság ősellensége, Izrael légiereje hajtotta végre a támadásokat, egyes források szerint katonai drónok bevetésével.

