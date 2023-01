Kész, vége: Oroszország szerint ez végleg elkaszálta a tárgyalás lehetőségét 

Portfolio 2023. január 30. 10:45

Oroszország külügyminiszter-helyettese egy hétfőn megjelent interjúban beszélt Oroszország diplomáciai helyzetéről, többek között az Egyesült Államokkal vagy épp az Ukrajnával folytatott tárgyalások lehetőségéről is. Szergej Rjabkov véleménye szerint a nyugati harckocsik szállítása elkaszálta annak a lehetőségét, hogy Moszkva és Kijev tárgyalásokat folytasson a békéről. A külügyminiszter beszélt arról is, hogy el tud képzelni egy olyan világot is, ahol a két nukleáris nagyhatalom nem ellenőrzi egymás fegyverkezését - írta meg a Reuters.