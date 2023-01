Kiábrándult amerikai katonákat kezdett el toborozni az orosz Wagner-csoport

Több orosz közösségi oldal is megosztott egy videót, melyen tört angolsággal, orosz felirattal beszél egy narrátor, elsősorban volt amerikai katonákat megszólítva arról, hogy megértik, hogy a „gonosz ellen akartak harcolni” katonaként, de rájöttek, hogy csupán eszközként használta őket egy korrupt politikai rendszer.

Az oroszok azt mondják: az amerikai katonák „újra naggyá akarták tenni Amerikát,” de „magukat földi istennek képzelő családok,” arra utasították őket, hogy „civileket öljenek és semmisítsenek meg országokat.”

Ez nem az Amerika, melyet az alapító atyák elképzeltek. Ez a gonosz fészke, melynek célja a világ megsemmisítése”

– mondja a narrátor. Hozzáteszi: ma már csak Oroszország harcol a gonosz ellen. A videó alatt elsősorban amerikai katonák láthatók, de bevillan pár képsor a Capitolium elleni ostromról, melyben nem mellesleg igencsak sok veterán amerikai katona és rendőr is részt vett.

Csatlakozzatok az orosz harcosok közé! Győzzük le a gonoszt, vagy túl késő lesz mindenkinek!

– zárja a videót a narrátor, melynek végén egy atomrobbanás látható.

A videót szinte biztosan a Wagner-csoport készítette, melynek logója és vezetője, Jevgenyij Prigozsin is látható a felvételen, aki Szoledar romjai közt pózol bajtársával.

A call for American Patriots to join the ranks of the Wagner PMCs. pic.twitter.com/aMsA4Un1Q8