Kitálaltak az elemzők: az elhúzódó háborút Oroszország nyeri meg, és nem Ukrajna

Tavaly tavasszal terjedt el a vélekedés - miután a orosz csapatok visszavonultak Kijev környékéről - hogy az eredeti, villámháborúról szóló orosz haditerv szétesett és a harcok elhúzódása Ukrajna győzelmét fogják elhozni a jövőben. A nyugati elképzelések szerint ugyanis növekvő orosz veszteségek és az apránként élesedő, az orosz gazdaság megfojtására irányuló nyugati szankciók idővel a tárgyalóasztal mellé kényszerítik Oroszországot.

A háború első évfordulójához közeledve azonban úgy tűnik, mindezek nem tántorították el Moszkvát attól, hogy hosszútávú háborús viszonyokra rendezkedjen be. Korábban már megírtuk, a Nyugat hatalmas lehetőséget szalasztott el a háború mielőbbi lezárásával kapcsolatban azzal, hogy késlekedett Ukrajnának átadni fejlett fegyverrendszereket. A fejlett fegyverrendszerek hiánya korlátozta Ukrajna képességét arra, hogy kihasználja az orosz katonai műveletek hibái és kudarcai által kínált lehetőségeket nagyobb ellentámadási műveletekre.

Néhány kormány már akkor is sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy növeljék az Ukrajnának nyújtott támogatást, hogy megakadályozzák a konfliktus évekig tartó elhúzódását.

Számításaink azon a tényen alapultak, hogy Oroszország még mindig egy hatalmas ország, és sokkal nagyobb erőforrásokkal rendelkezik, ami a katonákat és a fegyvergyártási képességet illeti

- mondta Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter, a nyugati szállítások fokozásának egyik legkorábbi támogatója.

The pattern of delivery of Western aid has powerfully shaped the pattern of this conflict. The latest ISW report focuses on the impact of delays in sending high-end weapons systems to Ukraine on Ukraines ability to take advantage of windows of opportunity throughout this war. https://t.co/GOZVkTaEY2