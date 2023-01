Lecsapott az oroszok félelmetes Lancet-drónja: egy NATO-tarack az áldozat

A fotókon jól látszódik az, hogy a tarackot hátul, a lövegtorony alatt érte találat. A felvétel biztosan friss, ugyanis a járművet hó borítja. Bár videó nem készült arról, hogy pontosan milyen fegyverrel ütötték ki az M109-est, valószínű, hogy egy orosz Lancet drón volt az elkövető, mivel az önjáró lövegek általában a frontvonalaktól több kilométerre szoktak állomásozni, így a kézi páncéltörő fegyvereket, illetve az ellenséges harcjárműveket kizárhatjuk. Mindemellett a páncéltesten látható sérülés nem hasonlít azokra, amelyeket az orosz tüzérség találatai okoznak.

: A Ukrainian M109A4BE 155mm self-propelled howitzer was destroyed by the Russian army in Oblast. ~20 of these howitzers were purchased from a private Belgian company by the UK for Ukraine. #Ukraine