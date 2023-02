Elképesztő felvétel: ilyen, amikor éjszaka is bevetik az oroszok az egyik legpusztítóbb fegyverüket

A T-72-es harckocsi alvázára épített TOSz-1-es mobil sorozatvető lőtávja ugyan meglehetősen alacsony (3-10 km variánstól függően), a 24 vagy 30 darab, 220mm-es rakéta brutális pusztításra képes. A TOSZ-1-es rakétái konvencionális robbanófejek, gyújtóbombák és termobárikus töltetek hordozására is alkalmasak.

️The most devastating MLRS operating on the frontline, TOS-1. The thermobaric explosion sucks the oxygen out of the lungs of anyone nearby, killing them instantly. pic.twitter.com/4t2SpgVBAf