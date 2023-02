Még hivatalba sem lépett, máris botrányok sorozatát okozta a megválasztott cseh elnök – Összeomolhat akár a V4 is?

Egyértelmű győzelmet aratott a nyugalmazott tábornok, Petr Pavel a pénteken és szombaton tartott cseh elnökválasztáson. Pavel 58,33 százalékot szerzett a második fordulóban, míg ellenfele, a volt kormányfő, Andrej Babiš mindössze 41,67 százalékot. A megválasztott elnök győzelmét növeli, hogy nagyon magas, 70 százalék fölötti volt a részvétel a döntő körben.

Bár a parlamentáris berendezkedésű Csehországban az államfőnek jobbára ceremoniális feladatai vannak, egyrészt a 2013-ban bevezetett közvetlen elnökválasztás nagy legitimitást ad az ország hivatalos első emberének, másrészt már az első cseh elnök, Václav Havel, majd utódjai, Václav Klaus és Miloš Zeman határozott politikai arcéllel rendelkező politikusok voltak, akik igyekeztek tágítani az elnöki hatalmat, akár a regnáló kormánnyal is szembemenve, ahogy Zeman tette azt Petr Fiala kabinetjével.

Pavel – aki 2012 és 2015 között a cseh fegyveres erők vezérkari főnöke, 2015 és 2018 között pedig a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt – nyilatkozatai és szereplései alapján szintén aktív elnökségre készül, de ez nem a jelenlegi jobbközép kormánnyal való konfrontációban, hanem inkább a Fiala-kabinet Nyugat- és Ukrajna-barát politikájának fölhangosításában fog megmutatkozni.

Pavel emellett olyan progresszív kérdések mellett is szót emelt, mint az euró bevezetése vagy a melegházasság engedélyezése – ezek a kérdések nemcsak a cseh társadalmon, hanem a megválasztott elnök politikai közösségét jelentő jobbközép pártokon belül is megosztók.

Petr Pavel a NATO Katonai Bizottságának elnöki székét 2015-ben, vagyis a Krím orosz megszállása és a donbaszi „polgárháború” kirobbanása után foglalta el, így akkoriban a katonai szövetség egyik vezető tisztviselőjeként már foglalkoznia kellett az ukrán kérdéssel. 2017-ben a NATO-t képviselte az orosz vezérkari főnökkel, Valerij Geraszimovval zajló találkozón.

A leköszönt NATO-tábornoktól nem meglepő, hogy már a kampányban kiállt Ukrajna további támogatása mellett, és azt hangoztatta, hogy van értelme az Oroszország elleni szankcióknak.

Szükség van arra, hogy minden úton nyomást gyakoroljunk Oroszországra, hogy a konfliktus Ukrajna mint megtámadott ország sikerével végződjön

– szögezte le egy a megválasztása után adott interjúban.

The new President of Czechia, General Petr Pavel, always knew the imperialist mentality of the Russian Federation. His military experience means that the grasps the situation better than many other leaders do. @TomasZdechovsky