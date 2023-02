Meredek állítás terjed a harmadik világháború kitöréséről - De mit mondott igazából Joe Biden?

A Twitteren megosztott fénykép alsó és felső részén is Joe Biden amerikai elnök látható beszéd közben, mindkét képrészleten egy felirattal, amelyek idézetek egy 2022 márciusában és egy 2023 januárjában elmondott beszédéből.

Az elképzelést, hogy tankokat küldünk Ukrajnába, harmadik világháborúnak hívják – 2022. március 11.

- szerepel az első képen.

Ma bejelentem, hogy az Egyesült Államok Abrams tankokat küld Ukrajnába – 2023. január 25

- szerepel a második képen.

A képre még Elon Musk milliárdos, a Twitter tulajdonosa is reagált:

Ja, elég bizarr

- fűzte hozzá Musk, aki valószínűleg nem volt tisztában a kép megtévesztő jellegével.

Biden már az orosz invázió előtt is kijelentette, hogy nem küld amerikai katonákat Ukrajnába, 2022. március 12-én pedig megerősítette, hogy nem fognak Ukrajnában Oroszország ellen harcolni, mert az a harmadik világháborút kitörését jelentené. 2022. március 11-én Biden Philadelphiában beszélt, az idézett rész az alábbi videóban 9:14-nél kezdődik.

Az elképzelést, hogy harci eszközöket küldünk – repülőket, tankokat, vonatokat – amerikai pilótákkal és amerikai legénységgel – értsék meg, és ne áltassák magukat –, bármit is mondanak, harmadik világháborúnak hívják

- hangzott el pontosan az idézet.

Tehát nem csupán a felszerelés küldéséről volt szó, hanem volt egy fontos kitétele: azt nem engedi, hogy amerikai katonák harcoljanak Ukrajna területén.

A posztoló kihagyta ezt a nagyon fontos részt, ahogy azt is, hogy az idézet előtti percekben (7:51 körül) pont arról beszél, hogy mindent megtesznek, hogy Ukrajna megkapja a fegyvereket, amivel vissza tudják verni az orosz inváziót.

Később a Twitter felhasználók hozzáadtak egy „kontextus-boxot” a Twitter-poszt tartalmához, amiben kiemelik a pontos idézetet (angolul). A kép eredeti, egyébként erőteljesen vakcina-ellenes posztolója a kiegészítés hatására később felháborodását fejezte ki a tényfeltárókkal szemben:

A tényfeltáró újságírók ilyenek: Nem azt mondta, ha azt mondta, nem úgy értette, ha úgy értette, félreérted, ha jól érted, akkor nem nagy ügy…

- üzente a posztolót kijavító személyeknek.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az Amerikai Egyesült Államok korábban is küldött már harci eszközöket Ukrajnának - többek között a háború csúcsfegyverének számító HIMARS-rendszereket is tavaly nyáron - így amennyiben a posztoló értelmezése valóban helyes lenne, már több mint fél éve zajlana a harmadik világháború.

This is where we're at. pic.twitter.com/nPHrouxJWO