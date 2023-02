Elképesztő szám érkezett: már 300 ezer katona veszett oda Ukrajnában

Oroszország körülbelül 180-200 ezer, Ukrajna 100-120 ezer katonát veszített a háború kezdete óta – becsülték a New York Times -nak nyilatkozó amerikai és NATO-országokból származó forrásai. A háború civil áldozatainak száma körülbelül 30 ezer.

A lap azt írja: a háború korai szakaszában is súlyosak voltak a veszteségek, de a Bahmut körüli harcok jelentősen megnövelték a sebesültek, halottak számát mindkét oldalon. Pontos számot sem Ukrajna, sem Oroszország nem közöl, ugyanakkor műholdképek, közösségi médiában megjelenő posztok és elfogott kommunikáció alapján nagyjából rendszeresen tesznek közzé becsléseket nyugati hírszerzési szervek, katonai vezetők.

A New York Times forrásai szerint Oroszország veszteségei 180-200 ezer körül járnak – ebbe beleszámolták a Wagner-zsoldosokat, külföldi önkénteseket és a donyeci milíciákat is. Veszteségnek nem csupán a halottak, hanem a sérültek is számítanak.

Ukrajna veszteségei körülbelül 100-120 ezer körül járnak (ebbe szintén beleszámolták a sérülteket) katonai oldalon, rajtuk kívül meghalt még körülbelül 30 ezer civil is.

A lap arra is kitér, hogy a Wagner-csoport körülbelül 40-50 ezer elítélt bűnözőt alkalmazott Bahmut térségében, akik kifejezetten nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, ők ukrán oldalon a reguláris erők harcosaival csaptak össze, akiket a New York Times „értékes katonákként” jellemzett.

Végül a New York Times arra számít, hogy bár az orosz veszteségek (is) rendkívül súlyosak, az orosz kormány egzisztenciális kérdésnek nevezi az ukrajnai háború megnyerését, ezért az orosz lakosság képes még sokkal nagyobb áldozatokat is hozni a jelenleginél.