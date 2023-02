Van egy ország, amely kifejezetten nagyot fog kaszálni azzal, hogy Ukrajna NATO-tankokat kap

Amikor a Wall Street Journal az üzemet meglátogatta, a szerelők három lengyel gyártású AHS Krab önjáról öveget javítottak éppen, amelyek közül kettőn hiányzott a lánctalp egy része, és golyó ütötte lyukakkal voltak tele. Egy harmadik Krab már fel volt újítva, készen arra, hogy visszaszállítsák Ukrajnába.

Akár két hónapig is eltarthat az üzemben egy páncélos javítása, az elmúlt hónapokban összesen 10 önjáró löveget szervizeltek a gyárban.

Néha a beérkező páncélosokról az egész lövegcső hiányzott, vagy a páncélos teste volt súlyosan megsérülve.

A lengyelországi javítási munkálatok mellett a szerelők folyamatos kapcsolatban állnak ukrajnai kollégáikkal is, akik közül sokan civilek voltak a háború előtt. Titkosított alkalmazásokon keresztül tanítják meg nekik, hogyan javítsanak meg mindent a tankoktól a rakétarendszerekig.

Miután a Biden-kormányzat bejelentette, hogy 31 M1 Abramst tervez Ukrajnába küldeni, csatlakozva az európai szövetségesekhez, akik akár száznál is több Leopard 2-t is küldhetnek, egyre nagyobb kihívás lesz a vegyes eszközpark karbantartása.

Lengyel tisztviselők szerint az Abramsokat várhatóan a lengyelországi Poznan városában fogják szervizelni. A lengyelek mellett Csehország, Románia és Bulgária vesz még érdemben részt az Ukrajnában használt fegyverek karbantartási műveleteiben.

Lengyelország valószínűleg a Leopárdok javításában és karbantartásában is kritikus szerepet fog játszani, mivel a fegyveriparának komoly tapasztalata van a harckocsikkal kapcsolatban.

Az egy éve tartó intenzív harcok súlyos áldozatokat követeltek a harckocsiktól és a tüzérségi lövegektől is, amelyek ágyúcsövei a gyakori használattól néha el is ferdülnek. Ahhoz, hogy a fegyverek működőképesek maradjanak, nemcsak javításra, hanem alkatrészekre is szükségük van, valamint sokszor szovjet kaliberű lőszerre, amelyet a Nyugat nem gyárt jelentős mennyiségben.

A Krabokat a Polish Armaments Group állami fegyverkezési vállalat tulajdonában lévő létesítményben szervizelik, amelyet a lengyel biztonsági szolgálatok fegyveres tisztjei felügynek, akiknek az a feladatuk, hogy felderítsék az esetleges szabotázsakciókat, amelyek más országok, köztük Bulgária fegyvergyárait is sújtották az elmúlt időben.

A javítási munkálatokban résztvevő országok számára jelentős bevételi forrást jelenthetnek ezek a tevékenységek, mivel képzett munkaerőre van ezekhez szükség, és úgy tűnik, a sérült ukrán páncélosok száma sem fog egyhamar csökkenni.

Az üzemben dolgozó nagyjából 400 alkalmazott mindegyike lengyel állampolgár. Az új alkalmazottak átvilágítása rangtól függetlenül több hónapig is eltarthat. A gyárban a technikusok három műszakban, éjjel-nappal dolgoznak, és titkosított üzeneteken és egy HelpDesk alkalmazáson keresztülrendszeres kapcsolatban állnak a harctéren lévő ukránokkal is.

Lengyel tisztviselők szerint a műhelyben történhet hamarosan a külföldön gyártott berendezések javítása és karbantartása is.

