Németország megtámadását helyezte kilátásba Putyin propagandistája

Vlagyimir Szolovjov, Putyin elnök propagandistája a Nexta által közzétett alábbi videón az Ukrajnának teljesítendő német harckocsiszállítások ellen fakad ki, és felteszi a kérdést,

van-e, aki ezek után még azt mondja, hogy Berlin nem legitim katonai célpont?

Németország szerinte Oroszország és annak fővárosa ellen hirdetett háborút, és azt hiszi, ha tankot küld, az oroszok csak a tankok elpusztításával fognak válaszolni rá. Nácinak nevezve felszólította Olaf Scholz kancellárt, növesszen Hitler-bajuszt.

