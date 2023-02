Amikor tényleg kell a plusz tűzerő: hajógépágyút szereltek az oroszok egy MT-LB-re

A szovjet eredetű MT-LB páncélozott szállító harcjárműveket mind Oroszország, mind Ukrajna nagy számban használja: a harcjármű-platform nagy hátránya, hogy gyárilag csupán minimális fegyverzettel rendelkezik vagy egyáltalán nincs is neki. Éppen ezért mind Ukrajna, mind Oroszország elkezdett gondolkodni arról, hogy lehet növelni a katonai jármű tűzerejét: az ukrán területvédelmisek például több ilyen járművet felszereltek hidegháborús páncéltörő ágyúkkal – úgy értve, hogy egyszerűen felpakoltak egy vontatott löveget a páncéltestre.

Nemrég a Donyec-megyei Vuhledárnál zsákmányoltak az ukránok egy olyan MT-LB variánst, melyet kezelői egy őrnaszádokra tervezett 2M-7 típusú gépágyú-toronnyal és két KPV típusú nehézgéppuskával volt felszerelve.

: An interesting Russian MT-LB variant was captured by the Ukrainian army in the vicinity of Vuhledar, Oblast - the APC was upgunned with a 2M-7 naval turret with 2 KPV 14.5mm heavy machine guns, originally intended to be installed on patrol boats and trawlers. #Ukraine