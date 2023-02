Mintha 130 atombomba robbant volna föl - Példátlan károkat okozott az elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája 

Ma hajnalban a Richter-skála szerint 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot, amely óriási pusztítást vitt végbe az országban. Tíz tartományt érintett súlyosan, több ezer halottról számoltak be csak ma délutánig és óriási károk keletkeztek az infrastruktúrában is. A lehetséges áldozatok között még parlamenti képviselő is van.

Törökország Maras megyéjének Pazarcik járásában 04:14-kor 7,4-es erősségű földrengés volt, amelynek a fő központja a tíz érintett közül Antakya, Urfa, Maras és Antep megyében volt, ráadásul 04:26-kor az antep megyei Nurdag központjával egy újabb, 6,4-es erősségű földrengés volt.

Fuat Oktay köztársaságielnök helyettes szerint

délelőtt 78 utórengés történt már, ezek közül a legnagyobb 6,6-os erősségű, három 6-osnál erősebb, 8 pedig 5-ös-nél erősebb volt.

İskenderun Devlet Hastanesi, deprem sonrasında yıkıldı. pic.twitter.com/lRD7lVXftR — 23 (DERECE) February 6, 2023

A legfrissebb hírek szerint több mint 1500 halott van az országban.

A törökországi földrengés epicentruma, és a hatásának legnagyobb kiterejdése. Forrás: US Geological Survey Landscape via CNN.

Az egész török kormány megmozdult a hírre, Oktay szerint Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök Ankarába érkezett, a kormány legtöbb minisztere pedig az érintett régiókba utazott egyből.

Ahmet Ercan geofizikus szerint:

Ez a földrengés az Osmaniye-háromszögben 4 fő törésvonal metszéspontjában következett be. Ez egy olyan földrengés, amelyet évszázadok óta vártak, de nem lehetett tudni, hogy pontosan mikor következik be. A 42 másodpercig tartó földrengés nagyon nagy, 7,4-es erősségű volt, a pusztítás ereje körülbelül 130 atombomba energiakibocsájtásának felelt meg. Ezután is lesznek utórengések, különösen 200 kilométeres körzetben. Az utórengések legalább 2-3 évig tarthatnak ebben a régióban.

A földrengés azonban nem volt egészen váratlan, Naci Görür geológus és szeizmológus egy 2022. április 11-i televíziós műsorban felhívta a figyelmet a Kelet-anatóliai törésvonalra, és külön figyelmeztetett Marasra és környékére.

A mai földrengés Törökország történetében a 3. legnagyobb földrengés volt, nagyobb csak az 1939. december 27-i erzincani 7,9 erősségű és az 1976. november 24-i caldirani, 7,9-es földrengés volt. 7-es szint feletti szintű a közelmúltban a 1999. augusztus 17-i, Isztambult is érintő 7,4 erősségű kocaeli és a 2011. október 23-i 7,2 erősségű vani földrengés volt.

Az földrengésben sokan a romok alatt maradtak, többek között a török elsőosztályú Yeni Malatyaspor labdarúgócsapat kapusa, Eyüp Türkaslan. A nemrégen visszavonult, korábban a válogatott kapuját is 63-szor védő Volkan Demirel a szintén elsőosztályú Hatayspor edzője a közösségi médián keresztül élő bejelentkezésben kért segítséget. Demirel azt mondta:

Azt akarom, hogy küldjetek bármilyen eszközt; amivel csak tudtok, kérlek, segítsetek.

A másodosztályú malatyai férfi és antakyai női röplabdacsapat hat, illetve tizennégy játékosa is a romok alatt maradt.

Ali Erbas, a vallási ügyek minisztériumának (Diyanet) elnöke kijelentette, hogy azok az állampolgárok, akik nem tudnak visszatérni a földrengés sújtotta övezetben lévő otthonaikba, a tartományi mufti hivatalok és a vallási tisztviselők irányítása mellett addig maradhatnak a megfelelő mecsetekben, ameddig csak akarnak.

Güncelleme: Antakya Altınözü Tokaçlı'daki Rum Ortodoks Kilisesi tamamen yıkıldı, İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi tamamen yıkıldı, İskenderun Karasun Mangants Ermeni Kilisesi hasar gördü. 284 can kaybı var. https://t.co/TdKFBlmF4G — AGOS (/) February 6, 2023

Az Antakyában lévő görög ortodox, katolikus és örmény templomok is súlyosan megsérültek a földrengésben.

İskenderunda Rum Ortodoks kilisesi de depremden etkilendi. An itibariyle elimize ulaşan fotoğraf... pic.twitter.com/PvYOEHgBND — Nehna (@nehnabiz) February 6, 2023

Az isztambuli tőzsdén felfüggesztették a földrengés által érintett régióban lévő nyolc cégnek a részvényeinek a kereskedését. A tőzsdén a földrengés egy másik hatása, hogy jelentősen megnőtt a kereslet a cementet előállító cégek részvényei iránt.

Maalesef Hataydan gelen görüntüler oldukça üzücü. #Hatay — Sertac (Aksan) February 6, 2023

A török közlekedési minisztérium bejelentette, hogy a földrengés sújtotta régióban található állampolgárok számára mind vezetékes, mind pedig mobiltelefonon korlátlan híváslehetőséget biztosítanak, még akkor is, ha adósság miatt korábban blokkolva volt a szám, illetve korlátlan internetet is biztosítanak az érintettek számára, hogy a lehető legmagasabb szintű kommunikációt tegyék lehetővé a kritikus helyzetben.

Aerial view of the Turkish city of Kahramanmaraş after the earthquake todayAccording to the latest information, at least 76 people became victims of the earthquake in Turkey, more than 230 lost their lives in Syria. pic.twitter.com/49u5vqLbCv — AZ () February 6, 2023

Antakyában a reptér kifutópályáját is felszakította a földrengés.

Mahmut Özer oktatási miniszter szerint a mai naptól kezdve Manmaraş, Antakya, Adiyaman és Malatya megyékben 2 hétre, Diyarbakir, Antep, Urfa, Adana, Osmaniye és Kilis megyében pedig egy hétre felfüggesztik fel az oktatást. Emellett a leginkább érintett tíz megyében a felsőoktatási intézményekben is felfüggesztik az oktatást bizonytalan ideig.

Az ellenzéki IYI Parti antepi egyik helyi szervezetének az elnöke is életét vesztette a földrengésben. A kormányon lévő AKP adiyamani parlamenti képviselője, Yakup Tas is a romok alatt van, családjával együtt.

Houses continue to collapse after the earthquake in Turkey, the footage shows the moment of collapse in the city of Sanliurfa. https://t.co/X6IJuW33GC — Victor (vicktop55) February 6, 2023

Urfában is nagy volt a pánik, amikor hajnal négykor elérte a várost a földrengés és több ház is összedőlt:

Iskenderunban és Antakyában több korház és rendőrségi épület is összedőlt, Adiymanban összedőlt az önkormányzat épülete, valamint több mint 100 másik épület is:

A földrengés az ország egyik a kulturális örökség szempontjából kifejezetten fontos régiójában történt, itt található például az UNESCO világörökségi listáján is szereplő a kommagénéi Antiochos Nemrud-hegyi síremléke is. Az eddigi hírek alapján a régióban a legsúlyosabb kár a több mint ezeréves antepi várban keletkezett, amelynek a jelentős része le is omlott:

A szíriai állami média közölte, hogy legalább 100 ember meghalt és több mint 200 megsebesült Aleppó, Hama és Latakia tartományokban.

Meral Aksener, az ellenzéki IYI Parti vezetője a szerint "Ma az állam hangját kell, hogy meghalljuk, ma mindannyiunknak csendben kell maradnunk.” Ez egy érdekes kijelentés, mert a választások közeledtével a kialakult helyzetet a maga javára próbálhatja fordítani a kormány, amely a legmagasabb szintű vészhelyzetet hirdetett az országban, olyat, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Egy ilyen helyzetben az elkövetkező időszakban kiemelten lehet korlátozni az ország életében történő dolgokat.

Adott esetben elképzelhető, hogy a kialakult helyzet hatással lehet választás időpontjára is, bár ennek kicsi az esélye. Azonban az inkább várható, hogy ha jól kezeli a helyzetet, akkor a kormány és Erdogan számára jelenthet többlet szavazatokat, amikor a legjobban lenne szüksége rá.

Az időjárás sem könnyíti meg a helyzetet, mivel a napokban az érintett régiókban központjában, bár 4 fok körül is lehet a napi csúcshőmérséklet, éjjel enyhe mínuszokkal, viszont a hőérzet a hegyekben ennél sokkal rosszabb is lehet.

Az energetikai infrastruktúrában súlyos károk keletkeztek, mind a villamosenergia-átviteli, mind a földgázszállító és -elosztó vezetékekben, azonban arról nem érkezet hír, hogy a Törökországon átmenő nagyobb gázvezetékek érintettek lettek volna.

Címlapkép: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images