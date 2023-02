Nyilvánosságra került: a KGB-nek dolgozott Putyin főpapja

A szovjet hírszerzésnek, a KGB-nek dolgozott Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája az 1970-es években, amikor Svájcban élt – áll a svájci rendőrség titkosítás alól feloldott és a sajtó számára hozzáférhetővé tett archívumaiban.

A Le Matin Dimanche és a Sonntagszeitung című svájci lap által idézett, az 1970-es években írt rendőrségi dokumentum szerint a „Kirill őexcellenciája” (Monsignore Kirill) néven említett pátriárka

a KGB-hez tartozik.

Kirill az 1970-es években a moszkvai patriarkátust képviselte az Egyházak Világtanácsának (WCC) genfi székhelyén, és a svájci rendőrség szerint Mihajlov fedőnéven az volt a feladata, hogy befolyásolja a szervezetet.

A tanácsba a hatósági dossziék szerint a hetvenes és nyolcvanas években a KGB több embere beszivárgott. A szovjet hírszerzés célja az volt, hogy csitítsák a Szovjetunióban tapasztalható vallásüldözés miatti bírálatokat, és a szervezet az Egyesült Államokat és szövetségeseit kritizálja inkább – írják a svájci lapok.

Míg az orosz ortodox egyház nem volt hajlandó kommentálni a hírt, az Egyházak Világtanácsa részéről annyit közöltek, nem kaptak az ügyről semmilyen tájékoztatást.

Kirillt unokaöccse, Mihail Gungyajev követte genfi posztján, aki a Le Matin Dimanche című svájci lapnak adott interjújában leszögezte: nagybátyja nem volt ügynök, bár a KGB „szigorú ellenőrzése” alatt állt.

Ám ez nem befolyásolta elhivatottságát a más egyházakkal közösen végzett ökumenikus tevékenység felé – tette hozzá Gungyajev.

Gungyajev kiemelte, hogy nagybátyja megszerette Svájcot és később is többször visszatért az országba, a lap pedig hozzátette, hogy a pátriárka legalább 43 alkalommal járt Svájcban.

Kirill pátriárka 2019-ben, a WCC vezetőjével, Jean-René Fournier-vel Moszkvában folytatott megbeszélésein maga is kitért arra, hogy a világ összes országa közül valószínűleg a legtöbbször Svájcban járt, amelyet különösen szeret.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, Kirill pátriárka régóta jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az ukrajnai invázió után is rögtön mellé állt. Egy az invázió megindulását követő prédikációjában azt mondta, olyan küzdelembe kezdtek, amelynek nem fizikai, hanem metafizikai jelentősége van: a harc az „örök üdvösségéért” folyik. Kirill folyamatosan szembeállítja a hanyatló és bűnös Nyugatot a konzevatív értékeket megőrző „bűntelen” Oroszországgal.

A pátriárka 2012-ben Putyint „Isten csodájának” nevezte. Az orosz elnök és Kirill folyamatosan igyekeznek egymás kedvében járni: az orosz állam visszaszolgáltatta az ortodox egyháznak a szovjet időkben elkobzott vagyonuk egy részét, templomokat építtet, és törvényekkel korlátozza más egyházak jogait. Cserébe

AZ ORTODOX EGYHÁZ IDEOLÓGIAI ALÁTÁMASZTÁST NYÚJT PUTYIN HATALMÁNAK,

ráadásul az orosz ortodox diaszpóra révén Ukrajnában és a Nyugaton is befolyást gyakorol a hívekre a Kreml lépéseinek támogatására.

Kirillel kapcsolatban korábban is gyakran fölmerült, hogy a KGB ügynöke volt. A szovjet titkosrendőrség – ahol egyébként Putyin is kezdte pályafutását – valóban sok ortodox papot és püspököt beszervezett. Már Kirill elődjével, II. Alekszij pátriárkával kapcsolatban is megjelentek olyan információk, hogy Drozdov néven a KGB ügynöke volt több mint négy évtizeden keresztül.

Kirill nemcsak Svájcot, a svájci órákat is szereti: néhány éve lefotózták, amint 30 ezer dollár értékű svájci Breguet órát viselt.

Címlapkép: Kirill, Moszkva és egész Oroszország ortodox pátriárkája ünnepi istentiszteletet tart a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban az ortodox karácsony szentestéjén, 2023. január 6-án éjjel. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov