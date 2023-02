Felfedte titkos bázisát Amerika ősellensége: egy komplett repülőtér van a föld alatt

A légitámaszpont pontos helyéről értelemszerűen nem közöltek információkat az iráni médiában, viszont látható pár fotó a komplexum belsejéből. A képeken amerikai gyártmányú F-4 Phantom vadászgépek láthatók, melyből Irán legalább öt századnyit tart rendszerben a mai napig.

For the First time, Iran unveiled and underground air base. pic.twitter.com/wcQ78JEDrE