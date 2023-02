Majdnem 300 utórengést regisztráltak, miközben még Afganisztán is segítséget ajánlott fel

A török elnök rendkívüli állapotot hirdetett a földrengések sújtotta tartományokban. Kína sürgősségi humanitárius segítséget nyújt a földrengés sújtotta Törökországnak és Szíriának - közölte Teng Po-csing, a kínai nemzetközi fejlesztési együttműködési hivatal vezetőhelyettese kedden. Pénzadománnyal, takarókkal és meleg ruhákkal segítik a törökországi és szíriai földrengés túlélőit a Németországban élő török közösségek - közölte az egyik ottani kulturális egyesület. Ankara kérésére az Európai Unió a polgári védelmi mechanizmuson keresztül több mint 1180 kutató-mentő szakembert és 79 keresőkutyát küld Törökországba - tájékoztatott az Európai Bizottság kedden. Az afganisztáni tálibok is segítséget ígértek kedden a török-szíriai határtérségben történt földrengés károsultjainak. Százmillió dolláros segélyt ígért az Egyesült Arab Emírségek a török-szíriai földrengés áldozatainak - jelentette kedden az Arab-félsziget délkeleti részén fekvő ország hírügynöksége.

Törökországban a hétfői földrengések halálos áldozatainak száma 3419-re emelkedett - jelentette be kedd délelőtt Fuat Oktay török alelnök, így a Szíriában meghalt legkevesebb 1602 emberrel együtt a földmozgás már egészen biztosan több mint 5000 életet oltott ki.

Oktay is megerősítette, hogy a hideg és a téli időjárás megnehezíti a segítség célba juttatását és a mentést. Közölte, hogy a három legsúlyosabban érintett tartományba, Hatayba, Kahramanmarasba és Adiyamanba csak a mentéshez kapcsolódó járművek léphetnek be, és csak a mentési tevékenységet végző járművek hagyhatják el őket.

Ma délutánig 285 utórengést regisztráltak Törökországban.

Törökországban a sebesültek száma 20 426-ra nőtt - közölte a török katasztrófavédelem (AFAD) kedd délután. Az AFAD arról is beszámolt, hogy legkevesebb 5775 épület omlott össze a katasztrófában, miközben összesen 11 302 romba dőlt épületről érkezett hozzájuk bejelentés, de a fennmaradó közel 6000 épület állapotát egyelőre nem tudták felmérni. Ismertették, hogy a földrengésekben érintett területek nagysága mintegy 110 ezer négyzetkilométer, amely nagyjából Törökország területének egyhetede.

A mentési munkálatokban nagyjából 24,5 ezer hivatásos vesz részt. Isztambulban ezrek lepték el a repülőteret, hogy önkéntesként menjenek a térségbe segíteni. A török légitársaság folyamatosan szállítja őket a földrengés sújtotta régióba.

A török katasztrófavédelem (AFAD) kedden arról számolt be, hogy eddig 65 országból összesen 2769 szakembere csatlakozott a mentési munkálatokhoz.

Recep Tayyip Erdogan török elnök keddi televíziós beszédében három hónapos rendkívüli állapotot hirdetett a hétfői földrengések sújtotta tíz dél- és délkelet-törökországi tartományban. A rendkívüli állapot feljogosítja az államfőt és az általa vezetett kormányzatot, hogy a parlament nélkül hozzon intézkedéseket. A három hónapos időtartam azt jelenti, hogy a rendkívüli állapot nem sokkal a köztársaságielnök- és parlamenti választás tervezett időpontja, május 14-e előtt ér véget, amennyiben nem hosszabbítják meg.

Jelenleg nagyon hideg van az érintett régiókban és az embereknek sürgősen szükségük van takarókra, meleg ruhákra és csizmákra

- hívta fel a figyelmet Tunca Karakas, az egyik németországi török kulturális szervezet tagja.

A földrengés után önkéntesek azonnali gyűjtőakciót indítottak több német nagyvárosban is; Berlinben, Frankfurtban és Münchenben is. Levent Cukur müncheni bokszedzőtermét ajánlotta fel a gyűjtés idejére. "Azt gondoltuk, hogy megtöltünk két furgont, és aztán meg is vagyunk, de nem így történt reggel 10 óta nem álltunk meg." - mondta a vállalkozó, aki saját maga is megdöbbent az összefogás sikerén. Az általuk gyűjtött felajánlások várhatóan csütörtökön érkeznek meg a katasztrófa sújtotta térségbe.

Mindeközben több civilszervezet pénzgyűjtésbe fogott, mert szerintük "az emberek maguk tudják a legjobban, hogy mire van szükségük" - szögezte le Gökay Sofuoglu, a Németországi Török Közösség elnöke. A németországi kurd vöröskereszt hétfő óta 250 ezer euróval, azaz csaknem 100 millió forinttal támogatta a földrengés károsultjait. Németországban él a világ legnagyobb török kisebbsége, számuk meghaladja a 2,3 milliót.

Kína körülbelül 40 millió jüan (2,1 milliárd forint) értékben küld gyorssegélyt Törökországnak, valamint "órákon belül" elindul egy mentőcsapat, a lehető legrövidebb időn belül pedig egy orvoscsoport - mondta Teng. Peking összehangolja a Szíriának nyújtandó segélyszállítmányok célba juttatását, és gyorsítja a jelenleg is folyó élelmiszersegély-program végrehajtását - tette hozzá a politikus.

Miután Törökország aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát, 19 uniós tagállam - Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország, valamint Albánia és Montenegró - ajánlott fel kutató-mentő csapatokat Törökország számára.

Eddig 25 kutató- és mentőcsapat indult a földrengés által legsúlyosabban sújtott török területekre, hogy segítsenek a helyi elsősegélynyújtó hatóságoknak. A huszonötből 11 csapat már megérkezett, kettő speciális egészségügyi csoport is érkezik a helyszínre.

Afganisztán külügyminisztériuma közleményben tudatta, hogy 15 millió afgán afgánit (nagyjából 62 millió forintot) utalnak ki humanitárius segély gyanánt a katasztrófa török, illetve szíriai kárvallottjainak.

Az Ariana News helyi hírtelevízió tudósítása szerint a tálib hatóságok kifejezték azon szándékukat is, hogy mentőegységekkel és orvosi személyzettel támogassák ezen országoknak a katasztrófa következményei elhárítására irányuló erőfeszítéseit.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök kedden felhívta telefonon török kollégáját, Recep Tayyip Erdogant, hogy részvétét nyilvánítsa és támogatásáról biztosítsa a több ezer halálos áldozattal járó földrengés után - közölte az egyiptomi elnökség kedden.

Egyiptom és Törökország kapcsolatai a közelmúltban javultak az évek óta tartó rossz viszony után. A diplomáciai kapcsolatok azóta voltak feszültek, hogy 2013-ban Szíszi irányította az egyiptomi hadsereg főparancsnokaként Mohamed Murszi akkori államfő megbuktatását, akit viszont Erdogan erősen támogatott. Murszi a Muzulmán Testvériség jelöltjeként lett elnök.

A WAM tájékoztatása szerint Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejk elrendelte 100 millió dollár (36 milliárd forint) mozgósítását a földrengés által sújtott emberek megsegítésére. Az összeg felét a szíriai érintettek kapják - áll a közleményben. Az emírségek miniszterelnöke előző nap bejelentette, hogy 13,6 millió dollár (mintegy 5 milliárd forintos) értékű humanitárius segélyt küld.

Az emírségek védelmi minisztériuma bejelentette, hogy hét repülőgépet küldött az érintett országokba, amelyek közül három már megérkezett Törökországba, kettő pedig Szíriába. Az első járat, amely 10 tonna élelmiszersegélyt szállított, kedden landolt a damaszkuszi repülőtéren - jelentette a SANA szíriai hírügynökség.

Címlapkép: Összedőlt lakóház romjai előtt sír egy asszony a dél-törökországi Hatay tartományban lévő Iskenderunban 2023. február 7-én. MTI/EPA/Erdem Sahin