Rohamra indultak Oroszország legjobb tankjai, videóra vették az akciót

A T-90M Oroszország legmodernebb általános harckocsija: nemrég két ilyen tank hajtott végre támadást egy, állítólag ukrán katonák által ellenőrzött épület-együttes ellen. A tankok bőven biztonságos távolságból ágyúzzák az ukrán állásokat, majd megfordulnak és folyamatosan tüzelve visszavonulnak.

A pair of Russian T-90Ms shelling positions in nearby building in tandem. Interesting to see one of the tanks firing at 180 degrees traverse as they withdraw (like a Parthian shot). The awful reverse speed on these tanks really exposes them at that moment of pulling away, however pic.twitter.com/spTXdNoXVv