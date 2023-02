Szivárognak a kínos részletek a kínai-amerikai kémbotrányról: átfogó kémprogram állhat a háttérben

Az amerikai hírszerzés úgy véli, hogy a nemrégiben lelőtt kínai ballon a kínai hadsereg által működtetett kiterjedtkémprogram része - értesült több forrásból a CNN.

A kínai megfigyelési program az amerikai források szerint számos hasonló léggömböt foglal magában, és

a kínaiak legalább két tucat küldetést hajtottak végre legalább öt kontinens felett az elmúlt években.

Ezek közül nagyjából féltucatnyi küldetés az Egyesült Államok légterében történt - bár nem feltétlenül amerikai szárazföld fölött - írja a CNN.

Jelenleg egy kormányzati laboratóriumban az FBI mérnökcsapata a léggömb megtalált maradványait vizsgálja, hogy mindent megtudjanak az esetlegesen begyűjtött hírszerzési információkról és arról, hogyan lehet a legjobban nyomon követni a megfigyelő léggömböket a jövőben.

Az FBI technológiai részlegének elit csapata ügynökökből, elemzőkből, mérnökökből és tudósokból áll, akik többek között a technikai megfigyelési intézkedésekért és eszközökért felelnek. Például olyan megfigyelőeszközöket építenek, amelyeket az FBI és a hírszerzők használnak a nemzetbiztonsági fenyegetések kivédésére, az engedélyezett adatgyűjtés irányításáért is felelősek, illetve azon dolgoznak, hogy meghiúsítsák a külföldi hírszerzők támadásait.

Most a léggömb technikai képességeit kutatják, hogy milyen adatokat tudott elfogni és tárolni, milyen műholdakkal volt összekapcsolva, és hogy van-e olyan sebezhető pontja, amelyet az USA esetleg ki tudna használni. Azt is vizsgálják, hogy milyen digitális jeleket bocsátott ki a léggömb.

Kína tartja magát ahhoz hogy az Egyesült Államok által likvidált eszköz egy pályájáról letért meteorológiai ballon volt, miután az amerikai hadsereg lelőtte a léggömböt, a kínai külügyminisztérium "túlreagálással" és "a nemzetközi gyakorlat súlyos megsértésével" vádolta az Egyesült Államokat.

A CNN forrásai is elismerték, hogy az ilyen típusú léggömböket csak korlátozottan lehet irányítani, de többek szerint a kínai magyarázat nem hihető. Az FBI-műveletet ismerő forrás azt is megjegyezte, hogy az FBI nyomozói arra is kíváncsiak, hogy a kínai léggömbön lévő felszerelés mutat-e bármilyen technikai hasonlóságot az amerikai hírszerzők és a hadsereg által fejlesztett technológiával, mivel a kínai kormány régóta agresszívan lopja az amerikai védelmi titkokat.

Címlapkép: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson/U.S. Navy via Getty Images