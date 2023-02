Amerikai szenátor: nem tudom kizárni, hogy tényleg az Egyesült Államok robbantotta fel az Északi Áramlatot

Aggaszt, hogy nem tudom azonnal kizárni azt az állítást, hogy az Egyesült Államok robbantotta fel az Északi Áramlatot. Ellenőriztem a dolgot néhány szenátor kollégámmal. Akiket én megkérdeztem, nem hallottak még a dologról. Ha ez igaz, hatalmas problémánk van”

– írta személyes Twitter-fiókján Mike Lee, Utah állam republikánus szenátora.

Seymour Hersh amerikai oknyomozó újságíró szerint az Egyesült Államok robbantotta fel az Északi Áramlat vezetékeit – az akcióra Joe Biden amerikai elnök adott utasítást állítása szerint, megkerülve az Egyesült Államok törvényhozását, vagyis a szenátorokat és a kongresszusi képviselőket egyaránt.

Ha ez hamis, rágalmazás. Ha ez igaz, háború”

– írja egy másik posztban Mike Lee.

