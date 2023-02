Durva csata volt Bahmutban – Videót tett közzé Magyar a harcokról

A Bahmut körüli harcokban fontos szerepet játszik egy Magyar hívójelű, vélhetően kárpátaljai magyar katona, aki az ukrán drónképességet vezeti a térségben, róla itt írtunk korábban:

A napokban újabb felvételt rakott ki Magyar, melyen az látható, hogy egy ukrán BTR-4-es páncélozott harcjármű támogatásával összecsap egy ukrán gyalogsági alakulat néhány Wagner-zsoldossal. A harcokban úgy tűnik, a tüzérség is fontos szerepet játszik.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

Pretty crazy footage from Magyar. Ukrainian soldiers supported by a BTR-4 attack Russian forces in what is reported to be the northern suburbs of Bakhmut. pic.twitter.com/gIBlXC8j55