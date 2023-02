Itt a fordulat: átvette a kezdeményezést az orosz haderő, átfogó támadás indult

Az orosz hadműveletek üteme Luhanszk megye nyugati részén, a Szvatove–Kremmina-vonal mentén jelentősen fölgyorsult.

Több orosz forrás szerint is

a reguláris orosz erők ukrán védelmi vonalakat támadnak, és kisebb előretörést értek el Luhanszk és Harkiv megye határánál,

különösen Szvatovétól északnyugatra, Kupjanszk közelében, Kremminától nyugatra.

Geolokációs felvételek megerősítették az orosz térnyerést Dvornicse körzetében, Szvatovétól északnyugatra. Több orosz reguláris hadosztály a Szvatove–Kremmina-vonalnál harcol.

Az, hogy legalább három nagy orosz hadosztály jelentős elemeit ebben a körzetben vetik be támadó műveletekre, azt jelzi, hogy az orosz offenzíva megkezdődött, még akkor is, ha az ukrán erők egyelőre megakadályozzák, hogy az oroszok jelentős előnyt szerezzenek

– vélik az ISW elemzői.

Az orosz offenzíva valószínűleg még nem érte el teljes ütemét, amit jelez, hogy a Fehéroroszország után januárban Luhanszk megyébe telepített második gépesített lövészhadosztály még nem harcol.

Az ISW elemzői szerint tehát

most az oroszok a kezdeményezők, véget vetve az ukrán kezdeményezés tavaly augusztus óta tartó időszakának.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az offenzíva sikeres is lesz: előfordulhat, hogy a Szvatove–Kremmina-vonalnál kifullad anélkül, hogy Donyeck és Luhanszk megyék egésze orosz kézre kerülne. Ezt kihasználva aztán az ukrán erőknek lehetősége nyílna ellentámadást indítani – véli az ISW.

