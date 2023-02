Megjelent a videó: így lőtték ki az ukránok az első orosz BMPT Terminátort

A közzétett drónvideón jól látszik a BMPT megsemmisülése, ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy a harcjármű már el volt hagyva, amikor az ukránok felrobbantották. Ez abból következik, hogy a jármű nem mozdult és a búvónyílások mind nyitva voltak. Azt nem tudni, hogy a kezelőszemélyzet miért hagyta hátra az értékes orosz harcjárművet.

A videóból az sem derül ki, mivel lőtték ki az ukránok a BMPT-t, a legvalószínűbb magyarázatnak egy dróntámadás vagy egy tüzérségi támadás tűnik.

: Footage of the first ever Russian BMP-T Terminator being destroyed by Ukrainian artillery attack. #Ukraine