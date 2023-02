Szétverték az orosz támadást Vuhledárnál: legalább 31 páncélos veszett oda

A Vuhledar körüli harcokról a brit hírszerzés is írt ma reggel: elmondásuk szerint az oroszok elsősorban mozgósított újoncokkal és rengeteg páncélossal támadtak, az offenzíva pedig végeredményében kudarccal zárult.

A Ukraine Weapons Tracker az offenzíva maradványairól készült felvételek alapján összegezte: legalább 31 orosz páncélozott harcjármű, ebből 13 harckocsi odaveszett a támadásban.

: At least 31 vehicles lost - the aftermath of the Russian attack on Vuhledar, Oblast. 13 Russian tanks (mostly T-72B3), 12 BMP-1/BMP-2 infantry fighting vehicles, 2 MT-LB, an IMR combat engineering vehicle and others were destroyed or damaged and abandoned. #Ukraine