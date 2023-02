Bedurvultak a tüntetések Párizsban, lángba borultak az utcák (videók)

Szombaton több százezren tüntettek Franciaország-szerte, hogy tiltakozzanak a kormány nyugdíjreformtervei, köztük a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre történő emelése ellen.

Az OECD-országok közül a franciák töltik a legtöbb évet nyugdíjban, és a közvélemény-kutatások szerint az emberek jelentős többsége nem szívesen mondana le erről.

Emmanuel Macron francia elnök szerint azonban a reform elengedhetetlen a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához.

A szombati tüntetéseket megelőzően valamennyi nagy szakszervezet közös nyilatkozatban szólította fel a kormányt a törvényjavaslat visszavonására. Arra figyelmeztettek, hogy

március 7-től egész Franciaországot leállítják, ha követeléseiket nem teljesítik.

Február 16-ra már terveznek egy sztrájkot.

A szakszervezetek jelentős részvételre számítottak a hétvégi tüntetéseken minden korosztályból és társadalmi rétegből.

A tervezett nyugdíjreformok miatt a párizsi Orly repülőtéren szombaton meglepetésszerű sztrájkot tartottak, ami a francia légiközlekedési hatóság közleménye szerint késéseket okozott a légiközlekedésben, és számos járatot törölni is kellett.

A békés párizsi demonstrációkat ugyanakkor kisebb összecsapások is beárnyékolták. Egy autót és néhány szemetest felgyújtottak, a rendőrök pedig könnygázzal oszlatták a radikális felvonulókat.

A Twitteren több felvétel is terjed a párizsi eseményekről.

HAPPENS NOW! Mayhem in ! Demonstrators have flooded the center of the French capital to protest the economic situation... police use tear gas to disperse the crowd! #Paris — 【C】 (@AlertChannel) February 11, 2023

Mass riots in todayPeople are protesting a pension reform that plans to gradually raise the retirement age from 62 to 64 by 2030. #Paris — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2023

The protest against France's pension reform was mostly festive, though some protesters damaged buildings and set fire to a car. Police who were pelted with projectiles fired tear gas in response, blaming #Paris — RFI (English) February 11, 2023

Címlapkép: Rohamrendőrök Párizsban 2023. február 11-én. Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images