Orbán Viktorral is találkozik Joe Biden?

Az már korábban kiderült, hogy Lengyelországba látogat Joe Biden amerikai elnök, a Fehér Ház szóvivője szerint azonban az amerikai elnök útja során a Bukaresti Kilencekkel is találkozik, így köztük Magyarország képviselőjével is.

tegnap számoltunk be arról a CNN cikke nyomán, hogy Lengyelországba látogat Joe Biden amerikai elnök az Ukrajna elleni orosz invázió egyéves évfordulóján. Az elnök február 20 és 22 közt utazik Lengyelországba, február 24-én, az invázió évfordulóján, beszédet fog tartani. Ezt az értesülést a Fehér Ház szóvivője is megerősítette, aki elmondta, hogy Biden a lengyel elnökkel bilaterális együttműködési lehetőségekről, valamint az ukránok támogatása érdekében tett közös erőfeszítésekről és a NATO erősítéséről tárgyalnak majd.

Az elnök ukrán nép kitartásáról és ellenállásáról is beszélni fog, hozzátéve, hogy Amerika Ukrajna mellett áll, ameddig csak szükséges.

A szóvivő azt is elárulta, hogy ha már erre jár, Joe Biden találkozni fog a Bukaresti Kilencek (B9) képviselőivel is, hogy biztosítsa őket Amerika támogatásáról. Ez azt jelenti, hogy Biden a bolgár, a cseh, az észt, a magyar, a lett, a litván, a lengyel, a román és a szlovák képviselővel is találkozik. Azt még nem tudni, hogy Magyarországot Orbán Viktor vagy Novák Katalin fogja-e képviselni ezen a találkozón.

Arra sem derült fény, hogy Biden látogatása során tervezi-e, hogy Ukrajnába is elmegy.

