Nem várt helyről kapott 30 millió dollár adományt Törökország

Sehbaz Saríf pakisztáni miniszterelnök Twitteren közzétett üzenete szerint egy ismeretlen férfi az Egyesült Államokban 30 millió dollárt adományozott a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak. A miniszterelnök elmondása szerint a bőkezű adományozó pakisztáni állampolgár volt.

Mélyen meghatott egy névtelen pakisztáni példája, aki besétált az amerikai török nagykövetségre, és 30 millió dollárt adományozott a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak

- áll Saríf Twitter-üzenetében.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds. {:url}