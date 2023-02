Egy nap alatt összeomló offenzíva, megsemmisülő elit dandár - Mi vezetett a vuhledári orosz kudarchoz?

A háború közel egy éve alatt harmadszor szenvedett totális vereséget az elit orosz 155. gárda tengerészgyalogos dandár, ezzel pedig szinte teljesen megsemmisült az egykor az orosz alakulatok egyik legjobbjának tartott egység. A dandár jelentette a Vuhledár térségében indított, majd szinte egy nap alatt összeomló offenzíva fő ékét, azonban az elhibázott taktikai döntések a dandár történetének egyik legnagyobb katasztrófájához vezettek. A támadás körülményein még az orosz nacionalista bloggerek is kiakadtak, kemény kritikával illetve az orosz hadvezetést, egyesek pedig már hadbírósági tárgyalást is követelnek a térségben lévő orosz erőket irányító tábornok ellen.

Olekszij Dmitraszkij, az ukrán fegyveres erők körzeti szóvivője hétfőn reggel kijelentette, az orosz erők naponta 150-300 tengerészgyalogost veszítettek Vuhledár közelében. A szóvivő becslése szerint a dandár eredeti létszáma 5 ezer főt számlált, amelynek tagjai az elmúlt egy évben meghaltak, megsebesültek vagy fogságba estek.

A Donyecki területen található Vuhledár és Mariinka közelében nagyszámú ellenséges erő, köztük a teljes parancsnoki állomány megsemmisült. Ezen kívül az elmúlt hét folyamán az ellenség mintegy 130 páncélozott járművet, köztük 36 harckocsit veszített

- mondta Olekszij Dmitraszkij.

Want to know what failure looks like?Watch this breakdown of the Russian 155th Marine Brigade as they lose 30+ vehicles in a 24 hour period near Vuhledar.Destroyed by mines, artillery, and direct fire, Russia has lost 6k~ troops this past week alone. Source: @Deepstate_UA — CJ (@CasualArtyFan) February 9, 2023

A kudarc orosz fogadtatása

A pénteken, Vuhledár térségében induló, majd szinte azonnal kudarcba fulladó és hatalmas veszteségekbe torkolló offenzíva a Kreml-párti katonai bloggerek éles kritikáját is kiváltotta. Az ultranacionalista bloggerek szerint ugyanis a hadvezetés elavult taktikával, tüzérségi fedezet nélküli, frontális támadásba küldte az elit csapatokat.

Igor Girkin, szakadár parancsnok szerint az orosz erőknek Vuhledár közelében szűk utakon kellett előrenyomulniuk, a páncélozott járműveket pedig sűrű menetoszlopokba rendezték. A motorizált egységek végül feltorlódtak a nyílt terepen, könnyű célpontot nyújtva az ukrán tüzérségnek, ez vezetett végül oda, hogy az orosz támadás vérfürdőbe torkollott.

A video from shows very refreshing Russian tactics near Vuhledar. In this tutorial they show how to bypass mines. Very clever movement. @AndrewPerpetua — NOËL () February 12, 2023

Több tucatnyi harckocsizó vesztette életét. Még több tengerészgyalogos, különleges alakulat veszett oda, ráadásul a veszteségek "egyoldalúnak" bizonyultak - az ukránok úgy lőtték a támadóikat, mintha csak egy gyakorló lőtéren lennének

– írta Girkin. Hozzátette, véleménye szerint, az orosz hadvezetés „komplett idióták” gyülekezete, akik képtelenek tanulni a saját hibákból.

Girkin ráadásul a Vuhledár melletti vereség egyik következményeként az orosz hadsereg donyecki offenzívájának végét jósolja.

Girkin pesszimista megjegyzése valószínűleg nem az elviselhetetlen állományi és fegyverzeti veszteségekre utal (hiszen Oroszország ennek többszörösét igyekszik bevetni az áttörés kierőszakolására), hanem arra, hogy a parancsnokok változatlan hozzáállása lehetetlenné teszi Oroszország számára a harctéri sikerek elérését.

A Wagner-csoporthoz köthető Grey Zone csatorna is Rusztam Muradov orosz altábornagyot teszi felelőssé a harctéri kudarcért, és nyilvános hadbírósági tárgyalásokat követelnek az alkalmatlan tábornokok ellen.

Mi történt a tengerészgyalogosokkal?

A támadás fő ékét - mint ahogyan korábban - úgy most is a 155. tengerészgyalogos dandár képezte, így a legsúlyosabb veszteségeket is ez az egység szenvedte el.

A gárdisták számára az újabb kudarc immáron a harmadik egymást követő komoly vereség a lassan egy éve tartó háborúban.

Az egységet elsőként a Kijev elleni sikertelen offenzíva után kellett kivonni az aktív frontszolgálatból, majd novemberben Pavlivkánál szenvedtek újabb súlyos veszteségeket.

A pavlivkai kudarcot követően a dandárral és parancsnokaival kapcsolatban már tavaly ősszel komoly kérdések merültek fel, miután a tengerészgyalogosok nyílt levélben panaszkodtak arról, hogy öngyilkos támadásokba hajszolják őket, a veszteségeik pedig közel 50 százalékosak. A nyílt levél nagy figyelmet kapott az orosz közvéleményben, miután azt az orosz háborúpárti csatornák is megosztották saját felületeiken, azonban az orosz védelmi minisztérium egyetlen cáfolattal letudta a jelzett problémákat.

Ezzel párhuzamosan számolt be a New York Times a dandár állományában tapasztalható minőségi felhígulásról is. A kijevi vereséget követően ugyanis az egység utánpótlását kiképzéssel nem, vagy csak alig rendelkező, újonnan besorozottak jelentették, amikor a novemberi Pavlivka elleni offenzívát megindították. Tovább nehezítette a gárdisták helyzetét, hogy a beszámolók szerint elavult Kalasnyikov gépkarabélyokkal, alacsony utánpótlással, és a tüzérségi fedezet teljes hiányával küldték őket az ukrán állások megrohamozására. Az egyik nyilatkozó egykori besorozott, Mikhail elmondása szerint a

színtiszta újoncokból álló 60 fős szakasza már az első napokban megsemmisült, 40-en elestek, 8-an pedig súlyos sérülésekkel kerültek a közeli katonai kórházba.

Az egység végül január környékén bukkant fel újra Vuhledár térségében, ahol először sikeres támadást indított és átszakította a frontvonalat. Hiába a kezdeti sikerek, a mostani támadást követően az egység valószínűleg ismét hosszú ideig harcképtelenné vált.

A 155. brigádot már harmadszor kell újraszervezni. Az első alkalommal Irpiny és Bucsa után, másodszor Donyeck (Pavlivka) közelében szenvedtek vereséget. Most pedig már szinte az egész dandár megsemmisült Vuhledár közelében

- mondta Dmitraszkij.

A dandár legújabb támadásáról készült felvételeken is jól látszik, már nyomokban sincs jelen az egykori elit kiképzés. A nyílt terepen való támadást az ukrán tüzérség pillanatok alatt megfékezi, az orosz gárdisták pedig pánikba esnek, és csak súlyos áldozatok árán tudnak elmenekülni a harctérről.

The Russian army attempted an offensive in the area of , which ended in the defeat of a combat group and heavy losses of personnel and armored vehicles. #Vuhledar — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2023

A korábbi veszteségek és a mostani összecsapás hatására szinte biztosra vehető, hogy a tapasztalt, megfelelő kiképzéssel rendelkező állomány teljes egésze odaveszett az értelmetlen, területi nyereséggel nem járó összecsapásokban. Az egység megsemmisüléséhez tevékenyen hozzájárult az orosz katonai parancsnokok alkalmatlansága is, akik első világháborúra emlékeztető frontális rohamok indításától várják az áttörés kierőszakolását.

Bár az orosz tengerészgyalogosok nevükben továbbra is őrzik elit jelzőiket, az egység ismételt újjászervezése esetén sem lesz az a harcértékű alakulat, mint amilyen a háború elején volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images