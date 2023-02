Egy orosz oknyomozó szerint összeesküvést szőtt Putyin három befolyásos embere, de az FSZB leleplezte őket

Oszecskin szerint a három háborús „héja” tavaly ősszel triumvirátust alapított, és megkísérelték megszerezni az ukrajnai háború fölötti vezetést, de nem jártak sikerrel.

Az állítólagos tervek szerint Prigozsin a védelmi miniszter első helyettese vagy a védelmi miniszter lett volna, Kadirov a Nemzeti Gárdát vette volna át. Szurovikin október 8-án megkapta az ukrajnai „különleges katonai hadművelet” vezetését, de három hónap után a helyére Valerij Geraszimov vezérkari főnök került, őt pedig az egyik helyettesévé fokozták vissza.

1/ Wagner Group head Yevgeny Prigozhin, Chechen leader Ramzan Kadyrov and recently demoted General Sergey Surovikin have been defeated in a bid to push out Russian Defence Minister Sergei Shoigu, according to a prominent Russian dissident. ⬇️ pic.twitter.com/JmtQpYOzVU