Nem a földrengés, hanem az épületek ölik meg az embereket

Törökországot történetének egyik legsúlyosabb földrengése rázta meg egy hete. Az azóta eltelt időben a halálos áldozatok száma többszörösére emelkedett, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezért elsősorban épületek azon tízezrei a felelősek, amelyek úgy épülhettek folyamatosan az országban, hogy a gyakorlatban semmilyen előírásnak sem feleltek meg. Erdogan és az állami szervez reakciói az elmúlt időszakban a várakozásokkal ellentétében az emberek szemében csak fokozták a kormánnyal szembeni ellenszenvet.

A Richter-skála szerinti 7,7-esként a történelemkönyvek oldalaira kerülő Törökországok és Szíriát érintő földrengés most már több mint 30 000 áldozatnál jár.

A Török Vállalkozások és Üzletemberek Szövetsége (Turkonfed) szerint a földrengés 84 milliárd dolláros veszteséget fog okozni az ország gazdaságának, ami a GDP mintegy 10%-át jelenti. A számításuk szerint a török infrastruktúrában, többek között az utakban és az elektromos hálózatban, valamint a kórházakban és iskolákban keletkezett károk miatt az ország költségvetési hiánya idén a GDP 5,4%-a fölé emelkedhet, szemben a hivatalos előrejelzésben szereplő 3,5%-kal.

Nagyon sok kritika éri Erdogant és a török állami szerveket a földrengés kapcsán.

A kormány egy érdekes ötlete az volt például azon túlmenően, hogy már az első nap az érintett tartományokban több hétre felfüggesztette az oktatást az lett, hogy az ország többi egyetemén is távoktatásra állt át, és az éjszaka leple alatt bármilyen érdemi előre tájékoztatás nélkül az utcára tette az egyetemista kollégistákat és a helyükre kezdte elhelyezni a földrengésben érintetteket.

A Turkish Dictionary nevű oldal arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon aránytalan módon reagált a török hadsereg az 1999-es földrengéshez képest a múlt héten. Az általuk idézett adatok alapján az Isztambulhoz közeli 1999-es földrengéskor két óra alatt 34 000 katona érkezett a helyszínre a mentési munkálatokban segédkezni, ehhez képest most, amikor a 2021-es számok alapján 430 000 fős a hadsereg állománya és ebből 120 000 fő állomásozik a földrengésben súlyosan érintett Malatya központú parancsnokság alatt, akkor 19 órával a hétfői földrengés után állítólag összesen 3 500, másnap 6 200, harmadnap 16 785 katona vett részt a mentésben.

Szintén a Turkish Dictionary hasonlította össze a török sajtó címoldalait az 1999-es és a mostani földrengés után. Ebben az országos lapok közül, amelyek most mind kormányközeli kezekben vannak, a Hürriyet a Gyilkosok / Egymás utáni katasztrófák (1999-ben / most), az Akit Az állam a romok alatt / Részvétem Törökország, a Milliyet a Nép elhagyottá vált / Apokalipszis szerű, a Yeni Safak Az állam áldozat lett / Apokalipszis szerű, a Sabah pedig Tehetetlenség / Az évszázad katasztrófája cím mellett tette le a voksát. Erdogan néhány évvel az 1999-es földrengés után jelentős mértékben annak köszönhetően került kormányra, hogy az akkori kormány nem tudta sikeresen kezelni a földrengés következményeit.

A török közösségi médiában több felhívás is indult azzal kapcsolatban, hogy az Isztambulban várható földrengés kapcsán már most kezdjék meg az épületek átvizsgálását, és felmerült az is, hogy a választásokra szánt keretet a földrengés sújtotta tartományokra költségek.

Garo Paylan, az ellenzéki HDP párt örmény parlamenti képviselője Instagram posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a földrengés által alig érintett Diyarbakirban – amely város körzetének a képviselője – hat leomlott épületnél hét nap alatt nem sikerült végezni a mentési munkálatokkal, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy mi lehet az ország többi részén.

Mindazonáltal pozitív hírek is vannak, az egyik, hogy a harminc éve lezárt török-örmény határon öt kamionnyi szállítmányt is átengedtek Örményországból és a nem túl jó viszony ellenére az örmény mentőcsapatot is fogadta a török fél, akik Adiyamanban segítettek az áldozatok mentésében.

Görögország és Ciprus is küldött mentőalakulatokat, ami figyelembe véve, hogy előbbivel akárcsak pár hónapja is elég erős összeszólalkozásai voltak a Törökországnak, utóbbi létezését sem ismeri el, nem alábecsülendő dolog.

Katar 10 000, a világbajnokságról megmaradt konténerházat küldött Törökországba és Szíriába, hogy ezzel is segítse a mentési munkálatokat.

Adiyaman és Antakya városa a beszámolók alapján lényegében teljesen megsemmisült, a városok nagyja a földdel vált egyenlővé.

Az érintett tartományok múzeumaiban – az antakyai múzeum egy részán kívül –, valamint az ezekben a tartományokban található UNESCO világörökségi részeken azonban jelentős károk nem történtek a Kulturális és Turisztikai Minisztérium közlése szerint.

A Török Ügyvédi Kamara feljelentette azokat, akik érintettek voltak a földrengésben ledőlt épületek engedélyezésében annak az ellenőrzésében. Az is felmerült, hogy nem lenne szabad eltávolítani az összeomlott épületek törmelékeit egészen addig, amíg egy ügyész és egy szakember nem gyűjt mintát a betonból és az épület vasalatából, hogy meg tudja állapítani, azok tényleg megfeleltek-e a jogszabályoknak.

A török katasztrófavédelem (AFAD) állapotáról sokat elárul, hogy İrfan Keskin, a 2015-2022 között az AFAD Információs Rendszerek és Kommunikációs Osztályának a vezetője egy kiberbiztonsági konferencián oszmán íjjásznak öltözve jelent meg. A videó, aminek egy másik verziójában még többször lő is az íjjal a színpadon. Ez azért is botránkoztatta meg az embereket, mert kiderült, hogy a mentést jelentősen akadályozta, hogy a katasztrófavédelem rendelkezésére álló alkalmazások kódjai rosszul lettek megírva, ezért folyamatosan összeomlott a terhelés alatt. Keskin jelenleg az Ipari és Technológiai Minisztérium nemzeti technológiai főigazgató-helyettese.

Az AFAD alapvetően is nagyon leszerepelt, mivel bár két évtizede fizetik az állampolgárok a földrengésadót,

amikor szükség lett volna rá, napokon át sehol nem voltak a legtöbb településen a mentésért felelős állami szervek, és a legalapvetőbb dolgok (sátrak, takarók, meleg ruha, étel) is hiányoztak szinte mindenhol.

Sokan hangot adnak azon véleményükben, hogy a mentési munkálatok koordinálásának és lebonyolításának az ilyen szintű hiányossága az állampolgárok ezreinek az életébe került. Itt nem csak arról van szó, hogy az épületek romjai alól nem tudták kimenteni őket, de sokan, akik ahogy voltak, csak pizsamában kirohantak hajnalban a házukból, valószínűleg a téli mínuszos időjárás közepette étel, ruha, víz és minden egyéb nélkül haltak meg a földrengés utáni héten.

2018-ban Murat Kurum környezetvédelmi és urbanizációs miniszter kijelentette, hogy Gaziantepben 76 605, Hatayban pedig 71 738 ”területrendezési amnesztiára” (imar affi) vonatkozó kérelem érkezett. 1955 és 2002 között, az AKP kormányzása előtt, 47 év alatt 8 alkalommal került napirendre a területrendezési amnesztia. Az AKP 20 éves hatalma alatt tervezett 9. területrendezési amnesztiát idén hirdetésekkel hirdették meg a nyilvánosságnak.

A területi amnesztia az illegális építmények hivatalos engedélyezése, amelynek során az épületeket nyilvántartásba veszik, telekkönyvet kapnak, akkor is ha teljesen illegálisan épültek és nem felelnek meg semmilyen szabályozásnak.

A legutóbbi 2018-as területrendezési amnesztiára hatálya alá tartozott minden olyan vidéki és városi területen lévő építmény, amelyet 2017. december 31. előtt engedély nélkül vagy az engedély mellékleteinek megsértésével építettek.

Az engedély kiadása után a törvények szerint az épületekben a földrengésekkel kapcsolatban meghozandó intézkedések az ingatlanok tulajdonosaira hárulnak. A Környezetvédelmi és Urbanizációs Minisztérium által 2018-ban közölt adatok szerint a törökországi építési előírásokkal ellentétesen épült épületek száma meghaladja az 50%-ot, ez körülbelül 13 millió épületnek felel meg.

Jellemző az országos állapotok kettősségére, hogy a török Építőmérnöki Kamara Tartományi Képviseleti Irodájának épülete a földrengés epicentrumához közeli Marasban a környező épületek összeomlása ellenére is sértetlenül megmaradt, még az ablaka se tört be.

Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odasının Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası. Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın! pic.twitter.com/IHUAwuYCOc — Mahir (Ulutaş) February 10, 2023

Törökországnak hivatalosan volt terve egy ilyen földrengésre. A földrengési adóból 1999 óta becslések szerint befolyt 88 milliárd lírát (1 672 milliárd forint) katasztrófamegelőzésre és a sürgősségi szolgáltatások fejlesztésére kellett volna költeni. A "különleges kommunikációs adóval" - ahogy a hatóságok nevezik - kapcsolatos kérdések minden alkalommal felmerülnek, amikor Törökországban földrengés történik, azonban a kormány azonban soha nem magyarázta el nyilvánosan, hogy mire költik a pénzt. Az ellenzék legnagyobb pártjának, a CHP-nek az elnöke, Kemal Kilicdaroglu szerint

Ebben is kudarcot vallottak, mint minden más kérdésben, nem tudják, hogyan irányítsák az államot. Ha valaki felelős ezért a folyamatért, az Erdogan. Ez a kormánypárt az, amely 20 éve nem készítette fel az országot egy földrengésre.

Az is egy kérdés, hogy lehet-e olyan körülmények között néhány hónap múlva választást tartani az országban, ahol az ország lakosságának majdnem 15 %-a lakik az érintett részekeken, és három hónapig rendkívüli állapotot hirdetett itt a kormány.

Címlapkép: Összedõlt ház romjai között mentõk a törökországi Antakyában 2023. február 12-én, hat nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erõsségû földrengés után. MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz