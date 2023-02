Komoly lépést tett az IKEA: örülhetnek a családosok, jött pár izgalmas változás

A Portfolio-nak adott interjút David Michael McCabe, az IKEA magyarországi, csehországi és szlovákiai régiójának ügyvezető igazgatója és fenntarthatósági vezetője. A beszélgetésben többek között szóba került a magyarországi munkaerőhiány, a magyar vásárlók tudatossága, a körforgásos gazdaság és a cég szerepvállalása az Ukrajnában kialakult helyzet kezelésében. A vállalati vezető arról is beszélt, hogy a családosok most már visszavihetik a cégnek a "kinőtt" gyerekbútorokat, hogy azok más családokhoz kerülhessenek, illetve arra is kitért, hogy az IKEA kísérletezik a kidobott karácsonyfák újrahasznosításával is.

Portfolio: Mennyire érinti a magyarországi munkaerőhiány az IKEA-t, hogyan alakulnak ezzel összefüggésben a magyarországi bérek?

David Michael McCabe: Természetesen az IKEA-t is ugyanúgy érinti a munkaerőhiány, mint a kereskedelmi szektorban a többi céget. Tudjuk, hogy főleg azokon a helyeken, ahol az IKEA áruházai vannak, a munkanélküliségi ráta kifejezetten alacsony, és nagyon növekedik a kereskedelmi szektor is. Mindenki képzett munkaerőt keres a szektorban, így a legutóbbi időszakban kifejezetten a saját munkatársaink megtartására és fejlesztésére fókuszáltunk. A juttatási csomagok segítségével igyekszünk annyi embert támogatni közülük, amennyit csak lehetséges.

Az előttünk álló nehéz gazdasági évben mivel terveznek: csökken-e a kereslet, mert a nagy infláció miatt az embereknek inkább ételre, vagy rezsire kell költeni a pénzt?

Ez megint egy nagy szélsőségeket tartalmazó év volt, ami az egész szektor számára kihívásokat jelentett. A hosszútávú tervünk, hogy a termékeinket a lehető leginkább elérhető áron kínáljuk, nem akarunk egy olyan cég lenni, ami csak a kiválasztott keveseknek szól. Az elmúlt 80 év arról szólt a számunkra, hogy csökkentsünk az árainkat, hogy ott lehessünk, és segíthettünk az embereknek, hogy az igényeiket és a vágyaikat ki tudják elégíteni, ami az otthonukat illeti. Emellett, amint az az éves számainkból látszik, nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy most is nagyon sok magyar választotta az IKEA-t, így ismét egy pozitív – több mint 19 %-os növekedésű – évet zárhattunk. Nagyon örömteli, hogy nemcsak online felületeken, hanem az üzleteinkben is növekedett a látogatóink száma.

Szerintem mindannyian túl sokszor próbáltunk meg jósolni az elmúlt években.

Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha azt vesszük figyelembe, hogy szerintünk az otthon soha nem volt olyan fontos, mint most, azt reméljük, hogy mi a legjobb helyen vagyunk, hogy segítsünk az embereknek az ideális otthont létrehozni. Mivel egy szeretett márka vagyunk Magyarországon, reméljük az emberek az elkövetkező időben is az IKEA-t választják majd.

Miként látja a magyar vásárlóknál a tudatosságot a termékeknél, amit keresnek? Mennyivel más ez egy északi országban, akár a svédeknél?

Ami az elmúlt éveket illet, sokkal inkább hasonlóságokat, mint különbségeket láthatunk, ami az északi országokat illeti.

A Covid következtében Európa legtöbb országában, így Magyarországon is felélénkült az érdeklődés az otthonok iránt. Ennek az egyik példája, hogy mivel az emberek több időt kezdtek el tölteni otthon, több multifunkcionális térre lett szükség: a nagyszobának egyben irodának kellett lennie, az étkezőasztal iskolaasztal is lett egyszerre, a hálószoba egyszerre egy wellness hely is lett.

A magyarok mindig is nagyon tudatosak voltak a vásárlásaikkal kapcsolatban, és ez most is így van, magas elvárásuk van, ami az ár-érték arányt és a minőséget illeti. Mi Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelünk; ugyanazok a tendenciák figyelhetőek meg itt mindegyik piacon.

Mennyire alapoznak a körforgásos gazdaságra?

Ez egy kiemelkedően fontos téma a számunka, azt tűztük ki célul, hogy 2030-ra klímapozitívak leszünk, és szeretnénk, ha teljessé válna nálunk a körforgásos gazdaság is. Ennek jegyében a növekedés mellett is szeretnénk csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátásunkat. Újabb befektetéseket tervezünk a találkozási pontjainkon, nem csak az üzleteinkben, hanem az ellátási láncainkban is.

Igyekszünk a beszállítóinkkal is együtt dolgozni, hogy ők is minél fenntarthatóbbak legyenek, mert tudjuk, hogy csak velük együtt tudjuk elérni a céljainkat.

Az emberekre és a bolygóra is pozitív hatást szeretnénk gyakorolni, éppen ezért fokozatosan kivezetjük a műanyagot a fogyasztói csomagolásainkból. A kivonás lépcsőzetesen történik majd, az összes új termékcsalád csomagolása 2025-ig, a többi pedig 2028-ig válik műanyagmentessé. A kivezetéssel az a célunk, hogy csökkentsük a műanyaghulladékot és a környezetszennyezést, valamint előmozdítsuk az újrahasznosított anyagokra összpontosító csomagolási megoldások fejlesztését.

Lehet-e minden terméktípust a jövőben valamilyen már előállított anyagból, termékből legyártani, vagy csak egyes terméket lehet újrahasznosítani?

Őszintén hisszük, hogy a válasz igen.

Ma már a termékeink 60%-a megújuló anyagból készül, és emellett egytizede tartalmaz újrafelhasznált anyagot.

Jó úton járunk, hogy az összes szűz poliésztert újrahasznosítottra cseréljük, ami fontos mérföldköve annak, hogy átálljunk a körforgásos modellre és 2030-ig kizárólag újrahasznosított vagy megújuló anyagokat használjunk. Az elmúlt években a mások által szemétnek gondolt anyagokat is elkezdtünk újrafelhasználni. Egy jó példa erre, hogy van egy konyhai ajtónk, a KUNGSBACKA, ami újrafelhasznált műanyag palackokból készül vagy a tengeri állatos puha játékok (BLAVINGAD), amelyeknek a belsejében olyan anyag van, ami egyébként az óceánokba került volna. Fontos, hogy amennyire lehet, zárt ellátási láncok legyenek, ami a nyersanyagokat illeti, de az is csodálatos, ha olyan dolgokat tudunk újrafelhasználni, ami szemétként végezte volna. Hisszük, hogy ez azon témák egyike, ahol kötelességünk mindent megtenni, de egyben egy jó üzleti lehetőség is.

Meg lehet már esetleg jövőbeli akadályokat nevezni ezzel a folyamattal kapcsolatban?

Ahogy haladunk előre, úgy nehezedik a tennivaló.

Magyarországon például 86%-át felhasználjuk vagy komposztáljuk a hulladékainknak, de meg kell oldani a fennmaradó részt is.

Ez azonban egy jó alkalom, hogy az innovatív vállalkozói gondolkodásmódunkat tudjuk használni arra, hogy új megoldásokat találjunk. Pozsonyban például együtt dolgozunk a városvezetéssel azon, hogy a kidobott karácsonyfákat jobban tudjuk hasznosítani. Korábban néhány száz vagy esetleg néhány ezer darabot tudtunk újrafelhasználni, idén viszont ez a szám már 100 000-re rúgott. Mindet vissza tudtuk forgatni az ellátási láncainkba, és a BILLY könyvespolcokhoz használjuk fel őket a saját szlovákiai gyárainkban. Számomra ez egy szép példája annak, hogy nem a problémákat kell nézni, hanem a megoldást kell keresni.

Milyen szerepet szán az IKEA az elektromos járműveknek? Mit gondol arról, hogy az elektromos járművek részben az akkujukhoz szükséges ritkafémek miatt nem jelentik a jövőt, és nem környezetbarátok?

Tisztában vagyunk azzal, hogy a termékek szállítása kapcsán, - legyen szó a raktárainkról, vagy az ügyfeleinkhez való eljuttatásukról- nagyon kritikus, hogy el tudjuk-e érni a 2030-as klímacéljainkat. A jelenlegi helyzetben az elektromos járművek tűnnek leginkább olyan technológiának, amely segíthet minket. Emellett azonban abszolút nyitottak vagyunk egyéb megoldásokra is, figyeljük az új technolóiágat.

Használunk például napelemes bicikliket, néhány országban pedig igyekszünk a folyókon hajókkal szállítani a termékeinket.

Többféle megoldást tesztelünk.

Hogyan segítik az Ukrajnából menekülteket? Hol rendezik be az szálláshelyeket nekik, van-e ilyenre példa Magyarországon? Mire fordítják a nekik szánt pénzt?

A krízistámogatás mellett partnereinkkel együttműködve segítünk az Ukrajnából érkező menekültek ideiglenes elhelyezésében, információs központok vagy gyermek napközi otthonok létrehozásával. Hogy példákat is említsek, segítettünk a Migration Aid segélyszervezetnek szállóhelyeket felépíteni Budapesten és Győrben is. Támogattuk az UNHCR (Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa) budapesti segítségnyújtó központjának létrehozását és bővítését. Emellett pedig támogattuk egy információs pont és átmeneti szállás létrehozását az ukrán határhoz közeli Záhonyban, továbbá a Magyar Vöröskereszt adománygyűjtő pontjának megnyitását.

A Skill for Refugees programunk révén továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az ukrán menekültek foglalkoztatásának előmozdítására.

Emellett partnereinkkel együtt egy új programon dolgozunk, amelynek célja, hogy állandó lakhatást biztosítsunk a Magyarországon maradt ukrán menekültek számára. A Skills for Employment kapcsán már több ukrajnai munkavállalónk is van, akik a program keretében, ukrajnai menekültként kerültek kapcsolatba és kaptak munkát az IKEA-nál.

Egyébként itthon több mint 100 ezer euró értékben adományozott az IKEA mostanáig, és minden évben 1 munkanapot tölthettek a kollégáink önkénteskedéssel, amit az elmúlt pénzügyi évben 3 napra emeltünk annak érdekében, hogy minél többet tudjanak segíteni munkatársaink is (sok esetben ennek keretében lettek berendezve, felújítva a fentebb említett szállások, segítőpontok is, sok).

A bútormentés hogy tud hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez?

A tervezésben két elem kiemelkedően fontos, az egyik, hogy nem elég, ha szép és funkcionális termékeket készítünk, ezeknek fenntarthatónak is kell lenniük, amellett, hogy jó minőségűek, ezáltal sokáig használhatóak, és természetesen elérhető árúak is. A másik szempont, hogy egyre többet foglalkozunk a tervezés során azzal, hogy a termékeink javíthatóak, újrafelhasználhatóak és eladhatóak, valamint szétszedhetőek is legyenek. Mindezek által jelentősen meglehet növelni a termékeink élettartamát.

Bútorok második élete programunk lényege, hogy ha valaki megunja, úgy érzi, már nem tudja kihasználni jó állapotú IKEA bútorát, akkor az erre dedikált oldalon fel tudja venni velünk a kapcsolatot, és kérhet „árajánlatot” a munkatársainktól, akik a beküldött fényképek alapján tesznek ajánlatot a bútorra.

Ha ezt a vásárló elfogadja, akkor be kell hoznia az áruházba a bútort, ahol még egy gyors ellenőrzés történik, és ha minden a korábban egyeztetettek szerint van, akkor egy levásárolható kártyán megkapja az összeget a vásárló. A Bútormentő Ponton dolgozó munkatársaink ezt követően alaposan szemügyre veszik a bútort, elvégzik rajta a szükséges javításokat, majd csökkentett áron kihelyezik az áruházak dedikált pontjára, ahol a következő vásárló megvásárolhatja, mi pedig ilyen esetben is 1 év garanciát vállalunk a termékre.

Egy nemsokára érkező újdonság keretében pedig olyan ruhásszekrényeket fogunk árulni, amelyek tíz percen belül össze- és szétszerelhetőek lesznek, leegyszerűsítve például egy költözést. A termékeken túl a szolgáltatásokra is figyelni kell, ami szintén egy nemzetközi szinten növekvő trend. Eddig is volt használt bútor részleg nálunk, azonban ezekért eddig fizikailag el kellett menni az üzleteinkbe, most már ezek online is elérhetőek.

Ezen túlmenően garanciát vállalunk a gyermek bútorokra is, amelyekről tudjuk, hogy sok család számára, csak korlátozott ideig szükségesek.

Az IKEA Family klubtagjaink a gyermekbútorok meghatározott termékei kapcsán vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, így amennyiben változik az élethelyzet, lehetőségük van visszahozni a bútort, ezt követően az előbbihez hasonló módon a Bútormentő Ponton megvásárolható majd a termék.

Van arra vonatkozó tervük, hogy már a tervezésnél figyelembe vegyék a bútorok alapanyagainak az újrafelhasználását?

A tervezés kritikus az újrafelhasználás szempontjából, azonban elősorban arra kell figyelnünk – ahogy a karácsonyfák példája is mutatta –, hogy minél rövidebb legyen az ellátási lánc. Az ezzel kapcsolatos eddigi jó gyakorlatainkat is igyekszünk megosztani, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

A termékeinken túl az is kiemelkedően fontos, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy fenntarthatóbban tudjanak élni; hogy a termékeink energiát, vizet és végső soron pénzt spóroljanak nekik. Tudjunk, hogy sokan egyre inkább fenntarthatóan akarnak élni, de sokszor nem tudják a módját – mi nem akarunk erről prédikálni, de ha szükséges, ott vagyunk és segítünk. Fontos számunkra, hogy a fenntarthatóság ne csak kevesek kiváltsága legyen, hanem mindenki megengedhesse magának.

Címlapkép: IKEA