Kreatív módot találtak az ukránok az orosz hadianyag megsemmisítésére

A Twitterre felkerült, az időjárásból ítélve valószínűleg friss videón az látható, amint egy ukrán polgári drón egy zsinóron leenged egy gránátot egy, a frontvonalon elhagyott orosz T-72-es harckocsi nyitott tornyán.

Destruction of a Russian tank by a bomb which is tied with a string to a drone https://t.co/wXqmsnRsi1