Sorra jönnek az aggasztó hírek Ukrajna szomszédjából: újabb európai ország roppanhat meg Putyin nyomása alatt?

Az utóbbi napokban aggasztó hírek érkeznek az Ukrajnával szomszédos Moldovából: orosz rakéta sérti meg a légterét, majd lemond a kormány, később az elnök kijelenti, Oroszország puccskísérletet készít elő, hogy átvegye az ország fölötti vezetést – ezt néhány nappal korábban már Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is bemondta –, majd váratlanul lezárják az ország légterét egy gyanús léggömb miatt, miközben szerb és montenegrói állampolgárokat fordítanak vissza a határról. Mi történik a volt szovjet tagköztársaságban?

Folyamatos orosz nyomás

Moldova lényegében azóta áll nagy nyomás alatt, miután a 2020 novemberi elnökválasztáson a Nyugat-párti Maia Sandu győzött a Kreml emberével, Igor Dodonnal szemben. A következő év júliusában aztán a parlamenti választásokon is a nyugatos erők arattak sikert, méghozzá meggyőző fölénnyel, így került a miniszterelnöki székbe Natalia Gavrilița, akinek a kormánya a múlt héten adta be lemondását.

Oroszország, amely a Gazprom révén Moldova szinte egyetlen gázszállítója volt, a nyugatos fordulat után szinte azonnal a gázcsapok elzárásával kezdte zsarolni a volt szovjet tagköztársaságot.

A szomszédban kitörő ukrajnai háború után aztán újabb problémák jöttek: az ukrán menekültek áradata, az ukrán energetikai létesítményeket érő orosz bombázások, melyek Moldovában is rendre áramkimaradásokat okoztak, vagy éppen moldovai területre becsapódott eltévedt orosz rakéta (ez szerencsére halálos áldozattal nem járt).

De az ukrajnai háború nemcsak közvetlen problémákat hozott, hanem azt a fenyegetést is, hogy

VLAGYIMIR PUTYIN KÖVETKEZŐ CÉLPONTJA UKRAJNA UTÁN MOLDOVA LEHET.

Annál is inkább, mert az ország területének egy részén mintegy 1500 orosz katona állomásozik, akik hivatalosan békefenntartók, nem hivatalosan a Dnyeszter Menti Köztársaság nevű orosz bábállam létét biztosító fegyveresek. A tavasz folyamán orosz részről több utalás is történt arra, hogy amennyiben Odesszát sikerülne elfoglalniuk, a következő cél egy szárazföldi folyosó létrehozása lenne a megszállt ukrán fekete-tengeri területek és Transznisztria között, innen pedig már nem lenne nagy lépés a nagyon gyenge honvédelmi képességekkel rendelkező Moldova megszállása.

A Dnyeszter Menti Köztársaság fővárosa, Tiraszpol. Az oroszpárti bábállam még mindig a búzakalászos, sarló-kalapácsos, vörös csillagos címert használja, Tiraszpol főterén Vlagyimir Iljics Lenin, a Szovjetunió alapítójának szobra áll. Forrás: Raymond Zoller / Wikimedia Commons

Belső bomlasztás és puccskísérlet?

Az oroszok dél-ukrajnai előretörése azonban megtorpant, sőt tavaly novemberben Herszont is föl kellett adniuk, így Odessza elfoglalása és egy Moldovába irányuló szárazföldi folyosó létesítése nagyon messzire került. Úgy tűnik, Oroszország ekkor taktikát változtatott, és a belső bomlasztást tűzte ki célul Moldovában.

Ehhez megfelelő embert is talált magának a fiatal oligarcha, Ilan Șor személyében, aki a Moldova történetében elkövetett egyik legnagyobb korrupciós botrányban játszott (fő)szerepe miatt évek óta Izraelben él. A Kreml-párti oligarcha pártot is alapított Șor Párt néven, amely bár a 2021-es választásokon mindössze 5,7 százalékot ért el, az utóbbi időben ez a szervezet lép föl a leghangosabban a Nyugat-barát moldovai vezetés ellen. Az ősz folyamán szinte folyamatosak voltak a kormány lemondását követelő tüntetések a moldovai fővárosban, Chisinauban, bár erős volt a gyanú, hogy a demonstrálók nagy részét lefizették, méghozzá orosz pénzből.

A Washington Post titkosszolgálati információkra alapozott, október végi cikkéből kiderül, hogy a Șort és pártját Moszkva a KGB-utód titkosszolgálati szerven, az FSZB-n keresztül támogatja. Egy vezető orosz politikus a fiatal oligarchát „értékes hosszútávú partnernek” nevezte, az FSZB pedig csak „a fiatalemberként” utal rá. A titkosszolgálat orosz állami cégeken keresztül több tízmillió dollár értékben támogatja moldovai politikusok egy hálózatát, hogy Moldovát visszavezesse Oroszországhoz.

Bárhogy is legyen, már régóta tartja magát a feltételezés, hogy Moszkva belülről igyekszik átvenni a hatalmat Moldovában, és ehhez már meg is vannak az emberei – éppen úgy, ahogy Ukrajnában is kész tervekkel rendelkezhetett az ukrán vezetés megbuktatására és egy bábkormány fölállítására. Bár a több mint 40 milliós, évek óta az oroszokkal való esetleges összecsapásra készülő Ukrajnában nem jöttek be a Kreml tervei, a 2,7 milliós Moldova, Európa egyik legszegényebb országa ebből a szempontból jóval könnyebb falatnak látszik.

Február 9-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta,

hírszerzésük tudomást szerzett az orosz biztonsági szolgálatok tervéről, mely a moldovai demokrácia szétverését és az ország fölötti orosz ellenőrzést tűzte ki célul.

Hozzátette, azt nem tudja, hogy Moszkva parancsot adott-e már a terv végrehajtására. Nem sokkal később a moldovai hírszerzés közölte, megkapták az ukrán partnerektől a vonatkozó információkat, és maguk is azonosítottak

felforgató tevékenységet, amelynek célja a Moldovai Köztársaság aláásása, a közrend destabilizálása és megsértése.

Hétfőn aztán Maia Sandu moldovai elnök kijelentette, Oroszország külföldi szabotőrökkel akarja megbuktatni a moldovai vezetést, megállítani az ország Európai Unióhoz való csatlakozását (Moldova tavaly nyáron lett uniós tagjelölt), valamint fölhasználni Moldovát az ukrajnai háborúban. Meg is nevezte, hogy orosz, fehérorosz, montenegrói és szerb állampolgárok vennének részt a szabotázsban.

John Kirby amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó úgy nyilatkozott, függetlenül nem tudja megerősíteni az állítólagos terveket, de ezek szerinte beleillenek Oroszország viselkedésébe. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova teljesen alaptalannak és bizonyítatlannak minősítette a „vádakat”, visszautasítva azokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyébként épp a múlt héten beszélt arról, hogy Maia Sandu 2020-as győzelme mögött a Nyugat állt.

Miután az ukrán és a moldovai elnök is beszámolt a tervezett puccskísérletről, a moldovai hatóságok szokatlan szigorral léptek föl külföldi állampolgárokkal szemben. Kedden a hatóságok megtiltották, hogy szurkolók előtt tartsák Chisinauban az FC Sheriff Tiraspol és a belgrádi FK Partizan meccsét. Előbbi a Dnyeszter Menti Köztársaság fővárosának csapata, utóbbi pedig azé a Szerbiáé, amelynek állampolgárai Sandu szerint a szabotőrök között lehetnek. A moldovai határőrség aznap 12 szerb állampolgártól meg is tagadta a belépést az országba.

Ugyanaznap egy montenegrói bokszklub tagjait sem engedték be az országba. Dokumentumaikat órákig vizsgálgatták, majd arra utasították őket, hogy a szerdai első géppel térjenek vissza hazájukba. Montenegró is azon országok között van, melynek állampolgárai Sandu elmondása szerint részt vehetnek a moldovai vezetés elleni szabotázsban. Dritan Abazović montenegrói miniszterelnök egyébként kedden azt mondta, nem tudnak arról, hogy állampolgáraik tervezett puccskísérletben vennének részt, de fölajánlotta országa segítségét Moldovának.

Diadalív Moldova fővárosában, Chisinauban. Forrás: photobank.md / Wikimedia Commons

Lemondott a kormány, de már megvan az új miniszterelnök-jelölt

Múlt pénteken, néhány órával azután, hogy egy orosz cirkálórakéta megsértette a moldovai (és a román) légteret, lemondott Natalia Gavrilița kormánya. Valójában gyors kormányváltásról van szó, ugyanis rögtön meg is nevezték az új kormányfőjelöltet Dorin Recean személyében. Iulian Groza politikai elemző szerint a váltás hátterében az állt, hogy a kormány belefáradt a folyamatos krízismenedzsmentbe, ami lényegében megalakulása óta a fő feladata volt, ezért új energiákra van szükség.

Recean kinevezése, aki Sandu védelmi tanácsadója és a moldovai biztonsági tanács titkára volt, a politikai irányvonalat tekintve nem jelent nagy változást. A jelölt hangsúlyozta, folytatni kívánja Moldova uniós csatlakozási folyamatát. A moldovai parlament csütörtökön megszavazta Recean új kormányát, amelyben azonban a miniszterelnökön kívül csak négy új miniszter lesz az előző kormányhoz képest.

Címlapkép: Lenin-szobor Comratban, a Moldova területén található Gagauzia autonóm terület fővárosában, Comratban. Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images