Az Egyesült Államok felhagy két azonosítatlan tárgy keresésével, melyeket e hónapban lőttek le, ugyanakkor hozzálátnak egy másik lelőtt kínai léggömb megvizsgálásához - közölte az Észak-amerikai Parancsnokság közép-európai idő szerint szombat hajnalban.

Az elmúlt hetekben lelőtt, személyzet nélküli azonosítatlan tárgyak maradványait eddig szakadatlanul keresték Alaszkában és a Kanadával határos Huron-tónál Északkelet-Amerikában, a keresés azonban a légi felvételek és felszíni érzékelők segítségével sem volt eredményes.

A kíméletlen alaszkai sarkvidéki körülmények is hozzájárultak ahhoz, hogy lefújják a keresést. LLoyd Austin védelmi miniszter helyi idő szerint péntek este jóváhagyta a munkálatok felfüggesztését. Egy harmadik, lelőtt, de egyelőre elő nem került tárgy keresése a kanadai Yukon térségben továbbra is folyamatban van. Az Észak-amerikai Parancsnokság közölte egyúttal, hogy megvizsgálnak egy lelőtt kínai léggömböt, amelynek maradványait a hadsereg már át is adta a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak.

Az amerikai-kínai viszonyban az elmúlt két hétben egyre több feszültség keletkezett, amiért a kivizsgálásra ítélt kínai megfigyelő léggömb nyolc napon keresztül sodródott az észak-amerikai légtérben, mielőtt az amerikai légierő február 4-én megsemmisítette azt. Joe Biden amerikai elnök csütörtökön elmondta, hogy az Egyesült Államok hírszerzése szerint a kérdéses azonosítatlan eszközök nem kapcsolódtak Kína léggömb-kémprogramjához, hanem vélhetően kínai vállalkozásokhoz és magáncégekhez tartoztak, s időjárási, illetve egyéb tudományos méréseket folytattak.

Címlapkép: Getty Images