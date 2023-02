Kivonulnak a francia katonák Burkina Fasoból

Portfolio 2023. február 19. 19:31

Hivatalosan is véget ért a francia katonai jelenlét Burkina Fasóban - közölte a nyugat-afrikai ország vezérkara vasárnap - írja az MTI. A tájékoztatás szerint a Burkina Fasóban állomásozó Sabre francia különleges alakulat katonái szombaton vonták be a francia zászlót támaszpontjukon. Az ünnepélyes ceremónián a Burkina Fasó-i vezérkar is részt vett