Szép csendben egyre több országban jelennek meg Putyin zsoldosai – Mit keres a rettegett Wagner csoport a világ legszegényebb térségeiben?

Egyre több afrikai országban van jelen a Wagner orosz zsoldoscsoport, és vesz részt közvetlenül azok belső konfliktusaiban. Az érintett, a világ legszegényebb országai közé tartozó országok kormányai saját területük értékes erőforrásaival fizetik ki a zsoldosokat, amelyekből bőven kaphat Oroszország is. Ezzel együtt Moszkva kiterjeszti befolyását ezekre az országokra, borsot törve a Nyugat orra alá, amely egyre jobban szorul ki a fekete kontinensről. A belső konfliktusok megoldása helyett azonban a Wagner csak elmélyíti azokat: a zsoldosok nyomában káosz, pusztulás és vérontás jár.

A Wagner csoport a Közép-Afrikai Köztársaságban

A világ egyik legszegényebb országában, a Közép-Afrikai Köztársaságban 2012 óta folyik polgárháború a kormányerők és különböző felkelő milíciák között. Az országot 2016 óta vezeti elnökként Faustin-Archange Touadéra, aki 2018 körül az orosz magán zsoldoshadsereget, a Wagner csoportot hívta be az országba, hogy segítsen a haderő kiképzésében, illetve maga is vegyen részt a harcokban.

A Wagner-zsoldosok közép-afrikai jelenlétét mintegy ezer főre becsülik, ugyanakkor az országba akkreditált orosz nagykövet 1890 orosz „kiképzéről” beszélt február elején, hozzátéve, hogy Közép-Afrika kormánya szeretné növelni a létszámukat.

Afrika-szerte összesen mintegy 5000 orosz fegyveres működhet a Wagner zsoldjában, ezzel alig maradnak el az Afrikában tartózkodó, összesen mintegy 6000 amerikai katona számától.

Bár a hivatalos nyilatkozatok arról szólnak, hogy a Wagner fegyveresei csak kiképzést folytatnak, a jelek arra utalnak, hogy alaposan kiveszik a részüket a polgárháború harcaiból is. Az egyik közép-afrikai felkelőcsoport szerint az elmúlt hetek harcaiban 7 és 17 fő közötti Wagner-zsoldos veszthette életét. Egy a kormányhadsereghez közel álló forrás szerint egy összecsapásban 7 orosz zsoldos halt meg, ami a Wagner legnagyobb afrikai vesztesége 2019 óta, amikor Mozambikban harcoltak az ottani kormány mellett. Az egyik felkelőcsoport vezetője, Ahmadou Ali úgy nyilatkozott, a szóban forgó összecsapásban kormánykatonák nem is harcoltak, csak a felkelők az oroszok ellen.

Az oroszok az egész országot elfoglalták. Mindenhol ott vannak, őrzik a határokat, és minden olyan helyen láthatod őket, ahol értékes erőforrások vannak. Ellopják az összes kincsünket

– nyilatkozta a gerillavezér.

Hogy a Wagner csoport nem önzetlen segítséget nyújt a közép-afrikai vezetésnek, az persze nem meglepő, hiszen zsoldosokról van szó. A kormány azonban nem közvetlenül pénzzel fizeti ki őket, hanem azzal, hogy értékes bányákat enged át a zsoldoscsoportnak. A Közép-Afrikai Köztársaság jelentős készletekkel rendelkezik többek között aranyból és gyémántból, amelyek kitermelése és csempészútvonalakon keresztül történő értékesítése a Wagnert jelentős összegekhez juttatja.

A fő csempészútvonal Szudánon keresztül vezet egészen Dubai-ig. A Wagner embere Szudánban Mohamed Hamdan Dagalo, az országot vezető katonai junta elnökhelyettese, aki európai biztonsági források szerint tavaly decemberben informális megegyezést kötött a közép-afrikai hadsereggel és a Wagner csoporttal, hogy folyosót létesítenek az országon keresztül a bányászati gépek, az arany és a gyémánt szállítására – írta a The Wall Street Journal.

operators train Central African security forces.Republic of Central Africa is one of the key deployment point of Wagner in the continent. #CAR — Journalite (@journaIite) February 3, 2023

A szálakat a Kremlből mozgatják

Hogy aztán a pénzek pontosan kihez is vándorolnak, az természetesen lekövethetetlen, de erősen él a gyanú, hogy ezekből a kincsekből nem pusztán a Wagner, hanem Oroszország is gazdagodik, hiszen a zsoldoscsoport csak névleg működik függetlenül az orosz államtól. Mint ismert, a Wagner vezetője Jevgenyij Prigozsin, akit Vlagyimir Putyin „szakácsának” is neveznek, mivel éttermek és olyan vendéglátó vállalatok tulajdonosa volt, amelyek a Kremlnek szállítottak be.

Prigozsin az 1980-as években összesen kilenc évet töltött börtönben különböző köztörvényes bűncselekményekért – „tapasztalatainak” nagy hasznát vehette az elmúlt hónapokban, amikor a Wagner elítélteket toborzott orosz börtönökben az Ukrajnában zajló harcokra. A korábban kevésbé ismert üzletember tavaly szeptemberben „vette nevére” a zsoldoscsoportot, vagyis ismerte el, hogy ő hozta létre és vezeti azt.

Azóta szinte naponta szerepel a médiában, és igyekszik minél nagyobb szeletet kihasítani magának a hatalomból, részben az orosz védelmi minisztérium állandó bírálatával, részben azzal, hogy a Wagnerbe toborzott elítéltek döntő szerepet játszottak és játszanak a Bahmut körüli harcokban, például Szoledár elfoglalásában. Az utóbbi hetekben azonban Prigozsin nagyratörő ambícióit Putyin leverte, amikor Valerij Geraszimov vezérkari főnököt nevezte ki az ukrajnai háború élére, bár a pikszisből vélhetően továbbra sem esett ki.

A Wagner csoport 2014 óta vesz részt elsősorban afrikai harcokban, így a Wagner-zsoldosok megfordultak vagy még most is jelen vannak a Közép-Afrikai Köztársaságban, Szudánban, Mozambikban, Maliban, Líbiában, Burkina Fasóban, de részt vettek a szíriai és a donbaszi polgárháborúban, illetve a lassan egy éve tartó ukrajnai háborúban is.

Ezek a missziók természetesen nem egy magán katonai vállalat (PMC) magánakciói, hanem egy tudatos orosz stratégia részei.

Moszkva ugyanis a Wagner révén úgy tud befolyást szerezni más országokban, hogy közben hivatalosan nem kell elszámolni az orosz fegyveres tetteivel, például a számlájukra írt számos emberiesség elleni bűncselekményekkel.

A Kreml mossa kezeit, mondván, a hivatalos Oroszországnak nincs köze a Wagner működéséhez, pusztán egy magánvállalat akcióiról van szó.

Mivel a szálakat végeredményben a Kremlből mozgathatják, így valószínű, hogy a Wagner által összeharácsolt pénzek csak részben maradnak meg a zsoldoscsoportnál, egy másik részük Moszkvába vándorol. A nyugati szankciók közepette Oroszországnak rendkívül hasznosan lehetnek azok az erőforrások, amelyekre a Wagner Afrikában ráteszi a kezét, hiszen az ezekből szerzett vagyon nem hivatalos úton kerül orosz állami kezekbe, így a szankciók nem tudják megfogni.

The current sentiment in Mali: pic.twitter.com/bfDOFd852w — UkraineMaps (@MapsUkraine) February 13, 2023

Civilek elleni támadások, tömegmészárlások jelzik a Wagner útját

Különböző emberi jogi és védelmi civil szervezetek, valamint az ENSZ jelentései szerint a Wagner csoporthoz számos erőszakos cselekmény köthető azokban az országokban, ahol megjelentek. Az ACLED nevű civil szervezet adatai szerint azokban az erőszakos cselekményekben Közép-Afrikában, amelyekben a Wagner is érintett volt, több mint felükben civilek voltak a célpontok. Maliban, ahol 2021 óta van jelen a zsoldoscsoport, ez elérte a 71 százalékot. Mindkét esetben a kormányerők és a felkelőcsoportok is kisebb arányban támadtak civilekre, mint az orosz zsoldoscsoport.

A Human Rights Watch (HRW) egy tavaly májusi jelentése szerint a Közép-Afrikai Köztársaságban az orosz fegyveresek 2019 óta szisztematikusan fizikailag bántalmazzák, kínozzák és gyilkolják le a civileket. A jelentés szerint Wagner-zsoldosok sem saját egyenruhát, sem katonai jelvényeket nem viselnek. Ez egyébként az ukrajnai harcokra is jellemző, és hozzájárul a zsoldoscsoport sikereihez is, hiszen az ukránok nem tudják egyértelműen azonosítani, hogy barátról vagy ellenségről van-e szó.

Maliban tavaly áprilisban a kormányerők és a Wagner együtt intéztek támadást a fulbék népcsoport ellen, és mintegy 500 helyi lakost mészároltak le.

Maliban a Wagner érkezésével hirtelen drasztikusan megugrott a meggyilkolt civilek száma.

Ugyancsak tavaly tavasszal a Wagner zsoldosai legalább három támadást intéztek közép-afrikai bányák ellen, és szemtanúk szerint több tucat dolgozót lemészároltak.

Folyamatos terjeszkedés

A Wagner csoport rendszeresen folytat médiakampányokat olyan országokban, ahol önkénteseket akar toborozni, vagy ahol a terjeszkedés a célja. Aleksandar Vucic szerb elnök nemrég kemény üzenetet fogalmazott meg a zsoldoscsoportnak, amely Szerbiában folytatott kiterjedt kampányt szerb önkéntesek toborzására, miközben a szerb állampolgároknak az ország törvényei tiltják a külföldi fegyveres konfliktusokban való részvételt.

Az afrikai országokban a Wagner csoport dezinformációs kampányokat folytat, melyek célja az egyes országok kormányai és a Nyugat közötti viszony aláásása, illetve saját maguk népszerűsítése a konfliktusokkal terhelt régiókban.

A Wagner folyamatosan terjeszkedik tovább.

Burkina Fasóban tavaly októberben zajlott le katonai puccs, melynek során felgyújtották a francia nagykövetség épületét, és hírhedtté váltak azok a felvételek, melyeken a főváros utcáin orosz zászlókat lengetnek. Az ország új vezetése a több éve jelen lévő francia békefenntartókat távozásra szólította föl, helyükre pedig a Wagner jöhet be, amellyel jelenleg is folynak a tárgyalások egy biztonsági szerződés aláírásáról. Források szerint a zsoldoscsoport erőteljes dezinformációs lejárató kampányt folytatott az afrikai államban Franciaország ellen, azzal vádolva, hogy ő fegyverezte föl a dzsihadistákat.

Protesters in Burkina Faso praise Russia and condemn France pic.twitter.com/y8b7PZM8VE — Samuel (Ramani) November 19, 2022

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 03. Kikergetnék a franciákat a világ egyik legszegényebb országából – Orosz zászlókat lengetnek a fővárosban

A zsoldoscsoport állítólag Csádban keresztény felkelőket képez ki, és a következő kiszemeltjük az afrikai viszonyok között jelentős gazdaságnak számító Elefántcsontpart lehet, amely bár eddig a stabilabb afrikai országok közé számított, egyre nagyobb fenyegetést jelentenek számára az Iszlám Állam és az Al-Kaida helyi lerakatai.

A Wagner eddig elsősorban súlyos belső konfliktusokkal terhelt országokban volt jelen, de jelenlétük nemhogy megoldaná a konfliktusokat, még tovább erősíti őket, és újabbakat termel. A Foreign Policy szerint három módon járul hozzá az orosz zsoldoshadsereg azoknak az országoknak a még további destabilizálásához, ahol megjelenik:

A Wagner által elkövetett, civilek elleni jogsértések tovább növelik a lakosság elkeseredettségét, ami jó táptalajt ad az iszlamista terrorszervezeteknek. Az érintett kormányok Wagnerrel való kapcsolata még inkább törvénytelenné teszi ezeket a rezsimeket a lakosság szemében. Minden vélt biztonsági nyereség múlandó lesz, hiszen a Wagner csak addig érdekelt a jelenlétben, amíg vannak kiaknázható erőforrások. Ha már nem, kivonulnak, káoszt hagyva maguk mögött.

Hogy a Wagner afrikai tevékenysége az orosz állami befolyásszerzésre irányul, mi sem mutatja jobban, mint hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter február elején afrikai körutat tett, érintve a zsoldoscsoport két fészkét, Malit és Szudánt is. Lavrov Maliban energetikai és bányászati lehetőségekről tárgyalt, Szudánban pedig dicsérte azokat a „kényelmes körülményeket”, amelyek az orosz bányászati vállalatok számára rendelkezésre állnak az országban. Mikor a Wagner műveleteiről kérdezték, azt mondta, a zsoldoscsoport az érintett kormányok közvetlen kérésére került bevetésre az afrikai országokban.

Végtelen háború? Egy éve tart az orosz-ukrán háború: mik most a kilátások? Ebben a témában rendezzük meg következő online klubunkat Signature előfizetőink számára. Vendégünk lesz Jójárt Krisztián biztonságpolitikai szakértő és Kaiser Ferenc egyetemi docens.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 31. Szép csendben egymásnak feszültek a szuperhatalmak – Most már egy egész kontinensért megy a harc

Címlapkép: Oroszpárti demonstráció Burkina Fasóban 2022. március 27-én. Danielle Paquette/The Washington Post via Getty Images